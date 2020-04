Shirin David: Song aus der Quarantäne und der klingt nach Nicki Minaj

Shirin David hat gestern ihren 25. Geburtstag gefeiert. Im letzten Jahr schmiss die ehemalige YouTuberin eine riesige Geburtstagssause in Berlin, ihr Ehrentag in diesem Jahr viel dagegen etwas bescheidener aus. Aufgrund von Corona gibt es diesmal keine ausschweifende Party.

Kein Problem für Shirin David, die verbringt die Tage momentan sowieso im Studio und tüftelt an neuen Songs und ist davon so eingenommen, dass sie ihren Geburtstag sogar vergessen hat, wie sie in ihrer Instagram-Story erzählt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Shirin David (@shirindavid) am Apr 12, 2020 um 4:40 PDT

Sie bringt Schuhe raus

Eine kleine Hörprobe gab es für ihre Fans zur Feier des Tages trotzdem und sie postete ein kurzes Stück aus dem Song „90-60-111“. Dass Shirin ein großer Nicki Minaj Fan ist, ist schon längst kein Geheimnis mehr, jedoch klingt ihr neuer Track verdächtig nach dem Stil der amerikanischen Rapperin.

Ihre Fans rasten bei dem Mega-Song komplett aus und die Vorfreude nach neuen Liedern steigt damit ins unermessliche. Eine Überraschung hat David für ihre wartenden Fans aber noch: Am Ostermontag wird sie sogenannte Shiriletten herausbringen. Badelatschen mit dem Aufdruck „Gib ihm“, ihrer Hit-Single aus dem letzten Jahr!