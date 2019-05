Shirin David widmet neuen Song ihrer Mutter

Sonntag, 12. Mai 2019 17:08 Uhr

Shirin David (24) ist musikalisch die Durchstarterin des Jahres, mit ihren Singles „Orbit“, „Gib ihm“ und „ICE“ konnte sie mega Charterfolge hinlegen und überraschte ihre Fans mit einer selbstbewussten und toughen Shirin.

Doch nun wird Shirin David gefühlvolle Töne anschlagen. Auf Instagram kündigte sie nicht nur ihre nächste Single für den kommenden Freitag an, sondern verriet auch, passend zum Muttertag, dass sie diesen Song ihrer Mutter widmet.

Erscheint am Freitag

Der Song wird „Fliegst du mit“ heißen und dazu veröffentlichte Shirin ein Foto von sich, ihrer Mutter und ihrer Schwester Patti auf Instagram. Dazu schrieb sie: „Eine Mutter kann vieles ersetzen aber niemand kann eine Mutter ersetzen. Diesen Freitag erscheint wohl meine persönlichste Single und ich weiß nicht ob jemand versteht wie schwierig es für mich war diesen Song aufzunehmen.“

Quelle: instagram.com

Shirin, die einen iranischen Vater und eine litauische Mutter hat, wuchs bei ihrer Mutter in Hamburg auf. Sie hat eine jüngere Schwester. Die Songtexte ihrer vorherigen Songs zielten mehr auf Erfolg, Geld und Konsum, dort rappt wie u.a. Zeilen wie: „Was für Gage? Sie bezahlen mich dafür, dass ich atme. Hundert schwarze Karten in der Tasche von Versace, Nägel passen farblich zu dem babypinken Wagen. Flieg‘ im Zeppelin nach Bali, Mann, was für Privatjet?“ Nun scheint Shirin ruhigere Töne anzuschlagen…