Shootingstar Dua Lipa arbeitet an zweitem Album

Mittwoch, 8. August 2018 20:59 Uhr

Dua Lipa hat mit der Arbeit an ihrem zweiten Album begonnen. Die 22 Jahre alte Sängerin hat verraten, dass sie Anfang des Jahres angefangen hat, Songs für ihr zweites Album, den Nachfolger zu ihrem 2017 erschienenen selbst-betitelten Debüt, zu schreiben.

Sie freut sich darauf, wenn ihre Fans das Ergebnis hören können, da es ein „Element der Rückkehr“ beinhaltet. Dem Magazin ‚Rolling Stone‘ sagte Lipa: „Ich arbeite an meinem zweiten Album, womit ich Anfang des Jahres begonnen habe und ich habe eine Kollaboration mit Mark Ronson und Diplo am Start, es ist sozusagen deren Hybrid-Projekt namens Silk City und wir haben einen Song zusammen aufgenommen, weswegen ich sehr aufgeregt bin. Noch einmal, es ist etwas anderes, aber es fließt in einige der neuen Songs ein, die ich auf meine Alben bringen werde. Es hat eine Art Rückkehr-Element; es ist tanzbar; es ist immer noch ein Popsong. Ich habe gerade das Video gedreht – ich habe es vorgestern gedreht, aber ich bin gestern Morgen um 7 Uhr damit fertig geworden. Wir haben die ganze Nacht lang gedreht. Es war leider nicht im Louvre – es war in New Jersey.“

Am liebsten mit Kevin Parker

Die ‚One Kiss‘-Hitmacherin hat kürzlich erwähnt, mit Kevin Parker von Tame Impala kollaborieren zu wollen, weil sie solch ein großer Fan der Rockband ist. In einem Interview mit ‚Copa90‘ wurde Dua gefragt, mit welchem Künstler, tot oder lebendig, sie gerne ein Album machen würde, und sie antwortete: „Weißt du was, ich würde gerne ein Album mit Kevin Parker machen, von Tame Impala. Ich denke einfach, was Tame Impala machen, ist echt cool.“