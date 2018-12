Sia: Album kommt 2019

Freitag, 28. Dezember 2018 17:50 Uhr

Die australische Sängerin Sia Furler will 2019 frisches Musikmaterial veröffentlichen. Zuletzt brachte sie im November 2017 das Weihnachtsalbum ‚Everyday Is Christmas‘ heraus, ihre letzte reguläre LP war ‚This Is Acting‘ im Januar 2016.

Auf Twitter reagierte die ‚Cheap Thrills‘-Hitmacherin nun auf eine Fanfrage und plauderte nicht nur aus, dass ihr neuntes Studioalbum bald erscheinen wird, sondern kündigte ein weiteres spannendes Projekt an. „Nächstes Jahr werde ich ein Album und ein Musical in Spielfilmlänge veröffentlichen, das ich geschrieben habe und bei dem ich Regie geführt habe. Viele spaßige Dinge, die anstehen!“, verriet sie.

Obwohl sie dieses Jahr kein Album veröffentlichte, konnte Sia sich trotzdem nicht über fehlende Arbeit beklagen. So tat sie sich mit Diplo und Labrinth für die Supergroup LSD zusammen und arbeitete mit Dolly Parton an dem Track ‚Here I Am‘, der Teil des Soundtracks zum Netflix-Streifen ‚Dumplin“ ist. Außerdem brachte sie die Standalone-Single ‚I’m Still Here‘ auf den Markt und schrieb Songs für den Film ‚Vox Lux‘ mit Natalie Portman.