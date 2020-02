Sia hat zwei fertige Alben und ein Musical in der Pipeline

Sia hat zwei weitere Alben am Start. Die australische Sängerin verriet, dass sie momentan auf zwei Alben sitzt, die noch nicht veröffentlicht wurden. Dies soll aber bald geschehen, verspricht sie. Vorher möchte die 44-Jährige jedoch ihren kommenden Musicalfilm ‚Music‘ fertig machen.

So antwortete sie einem Fan auf Twitter: „Ich habe ein paar Projekte, die bald herauskommen, aber zurzeit fokussiere ich mich auf meinen Film, der im September erscheinen soll. Es ist ein Musical. Nachdem ich damit abgeschlossen habe, werde ich ein neues Album veröffentlichen. Ich habe zwei in der Pipeline!”

Die Sache mit „Music“

Eines ihrer Projekte, die die Musikerin erwähnt, ist eine Kollaboration auf dem neuen Album ‚Map Of The Soul: 7‘ der Boygroup BTS. So ist sie auf dem Track ‚ON‘ zu hören. Ihre letzte Platte ‚Everyday Is Christmas‘ kam im November 2017 heraus, zuvor veröffentlichte sie die LP ‚This Is Acting‘ im Januar 2016.

Der Film ‚Music‘ wurde erstmals im Jahr 2015 auf den Internationalen Filmfestspielen in Venedig angekündigt. Ursprünglich sollte der Film allerdings schon im Oktober 2019 erscheinen, Hauptdarstellerin Kate Hudson erklärte später jedoch, dass der Filmstart erst 2020 stattfinden werde.