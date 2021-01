14.01.2021 22:26 Uhr

Sia: Neue Single mit nigerianischem Superstar Burna Boy

Sia veröffentlicht am 12. Februar 2021 ihr achtes Studioalbum “Music - Songs From And Inspired By The Motion Picture”. Die Albumankündigung der neunfach Grammy-nominierten Multiplatin-Künstlerin wurde begleitet von der Single “Hey Boy”.

Den Track gibt es nun in einer neuen Version – zusammen mit dem afrikanischen Superstar, dem Dancehall- und Reggae-Musiker Burna Boy! Bekannt wurde er durch seine Kollabos mit Stormzy und Ed Sheeran sowie sein Album „African Giant“. Hier außerdem das neue Comic Video zum Track.

Mit “Together”, “Saved My Life” und “Courage To Change” veröffentlichte Sia letztes Jahr die ersten von 14 Songs, die sie für den kommenden Kinofilm “Music” (Veröffentlichung geplant für Februar 2021) schrieb. Das Drehbuch für den Film entwickelte Sia dabei über die letzten acht Jahre selbst.

Neues Album „Music“

Das zugehörige Album umfasst insgesamt 14 Songs, die sowohl speziell für ihren kommenden Film als auch inspiriert von dem Projekt geschrieben wurden. Die Musikerin schrieb nicht nur sämtliche Songs für den Film, sondern ist auch Co-Autorin des Drehbuchs und feiert ihr Debüt als Spielfilm-Regisseurin.

Sia veröffentlichte außerdem die Tracklist zum neuen Album auf ihren Socials.

Tracklist

1. Together

2. Hey Boy

3. Saved My Life

4. Floating Through Space

5. Eye to Eye

6. Music

7. 1 + 1

8. Courage to Change

9. Play Dumb

10. Beautiful Things Can Happen

11. Lie to Me

12. Oblivion

13. Miracle 7

14. Hey Boy ft. Burna Boy

Sia-Facts

– Sia wurde neun Mal für den Grammy nominiert

– insg. 2,3 Mrd. Streams / 340x Platin, 17x Diamant

– Sia veröffentlichte 2016 das von der Kritik hochgelobte Album „This Is Acting“

– 2017 veröffentliche sie das Weihnachtsalbum „Everyday Is Christmas“

– Sie hat mehr Videos in YouTubes „Milliarde-Views-Club“ als jede andere Künstlerin

– Neben ihren eigenen Erfolgen hat Sia weltweite Smash-Hits für die erfolgreichsten Künstler:innen unserer Zeit geschrieben: u.a. Beyoncé, David Guetta, Kanye West, Rihanna, Britney Spears, Katy Perry