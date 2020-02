Sido beglückt einen weiblichen Fan

Sido überraschte einen Fan mit Konzertkarten. Der 39-Jährige ist bereits seit vielen Jahren einer der erfolgreichsten Rapper des Landes. Auch für seine anstehende Tour sind bereits einige der Konzerte ausverkauft. Viele Fans versuchen daher online ihr Glück und hoffen so doch noch eine Eintrittskarte ergattern zu können.

Eine Anhängerin hatte mit ihrem Gesuch im Netz jetzt besonders großes Glück und bekam eine Antwort von ihrem Idol persönlich. Am Donnerstag (6. Februar) durchstöberte Sido selbst die Beiträge auf der Verkaufsplattform eBay Kleinanzeigen. Dabei fand er unter anderem eine Anzeige in der Jemand nach einer Eintrittskarte für das Sido-Konzert in München suchte.

„Im Ernst jetzt?“

„Ich könnte da was machen. Für fünf Euro biste dabei“, antwortete der ‚Bilder im Kopf‘-Interpret darauf. Den dazugehörigen Chatverlauf teilte Paul Würdig, wie Sido mit bürgerlichem Namen heißt, in seiner Instagram-Story. Die Nutzerin konnte dabei gar nicht glauben, dass ihre Suche ein Ende hat und entgegnete ihm: „Im Ernst jetzt?“

Daraufhin antwortete er ihr: „Schreib mir deinen Namen und ich schreib dich plus eins auf die Gästeliste“. Allerdings erwarte er für die zweite Person zehn Euro, scherzte der Chart-Stürmer. Zusätzlich zu dem Konzert kann sich die eBay-Nutzerin jedoch auch noch auf eine weitere Sache freuen: Für die Geldübergabe schlug Sido ihr ein persönliches Treffen vor Ort vor.