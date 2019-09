Silbermond: Hier ist das neue Video „Träum ja nur“

Vor kurzem veröffentlichten Silbermond ihre neueste Single „Träum ja nur (Hippies)“, jetzt legen die Vier mit dem Musikvideo nach. Und das wird dem Zusatz „Hippies“ mehr als nur gerecht.

Ob ein Flug durch den Weltraum, rumhängen auf einer Blumenwiese oder ein unplugged Konzert mit Gitarre – der Clip hält all das und noch viel mehr bereit. Mit „Träum ja nur“ liefern Silbermond aber nur einen kleinen Vorgeschmack auf das was uns am 15. November erwartet – dann veröffentlicht die Band ihr neuestes Studioalbum „Schritte“.

Love & Peace

Schon zu Beginn des Songs fällt der Folk-Touch auf, mit dem sich offenbar ein vertiefter Roots-Bezug der Band ankündigt. Musikalisch wird der Song schnell um verschiedene psychedelische Reminiszenzen erweitert. Und ehe man sich’s versieht, findet man sich direkt in die Sixties zurückkatapultiert – in die Zeiten von „Love & Peace“.

Und plötzlich macht der etwas kryptische Titel-Zusatz „(HIPPIES)“ Sinn! Auch mit ihrem Text beschwören Silbermond einen Spirit, den sich die Jugendgeneration gerade zurückerobert. Denn was ist die „Fridays for Future“-Bewegung anderes, als ein erneuerter Appell der jungen Generation an die ältere, einen echten Kurswechsel einzuleiten?