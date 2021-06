Silly melden sich mit „Hamsterrad“ zurück: Album kommt

Silly melden sich mit "Hamsterrad" zurück: Album kommt

30.06.2021 19:00 Uhr

Silly veröffentlichen ein Album zu ihrer letzten Tour, ergänzt um neue Songs. Mit dabei sind die Sängerinnen AnNa R. und Julia Neigel. Auch neue Touristen stehen an.

Die Band Silly um die Masterminds Ritchie Barton (Keyboard), Uwe Hassbecker (Gitarre) und Jacki Reznicek (Bass) veröffentlicht ihr Album zur erfolgreichen Analog-Tour, ergänzt um 3 neue Songs. Mit dabei: die Sängerinnen AnNa R. und Julia Neigel. Im Herbst soll es wieder gemeinsam auf Tour gehen, so Delta den Plänen keinen Strich durch die Rechnung macht.

Nach dem überwältigenden Erfolg der ausverkauften Tour 2019 „10 Alben, 10 Städte, 10 Shows“ wurde die Frage immer lauter: Wann gibt es die Song-Auswahl der Tour auf einem Album? Doch einfach nur ein weiterer Live-Mitschnitt erschien Silly zu profan. Außerdem war pandemiebedingt Zeit. Deshalb gingen die Musiker gemeinsam mit ihren Sängerinnen AnNa R. (Ex-Rosenstolz) und Julia Neigel ins Silly-eigene Tonstudio.

Neuaufnahmen von Silly-Hits mit neuen Stimmen

Das Ergebnis ist etwas Besonderes: Hier entstanden 10 neu produzierte Songs aus dem Gesamt-Repertoire der Rockband. Nein, es ist keine neue Best-Of. Beim Blick in die Repertoire-Schatztruhe waren es eher die heimlichen Hymnen, die kleinen Titel-Juwelen, die besonders gefunkelt und den Sprung auf das Album geschafft haben. So offenbart ein Song wie „Puppe Otto“ eine überraschende Genre-Affinität von AnNa R., die nur Wenigen bekannt sein dürfte. „Die wilde Mathilde“ zeigt sich durch die rauchig-kraftvolle Stimme Julia Neigels noch wilder und authentischer.

Doch damit nicht genug. Silly nutzten die Corona-Pandemie kreativ und schrieben drei neue Lieder als I-Tüpfelchen des Albums. Die Texte stammen von Jörn Kalkbrenner und Max Prosa. Mit „Lautes Schweigen“, „Werden und Vergeh’n“ und vor allem dem ersten Vorab-Track „Hamsterrad“ treffen Silly genau den Nerv der Zeit. Zeilen wie „Wo fahr’n wir hin … tagein tagaus dieselbe Runde, wann wird der Trip zu Ende sein?“ oder „Doch wart’ nicht immer nur auf andere und kümmer dich mal selber drum“ beschreiben die aktuelle Situation kritisch, fordern aber gleichzeitig zum Handeln auf.

In allen drei Songs sind beide Sängerinnen gemeinsam zu hören.

„Silly ist für uns wie ein Haus“

Ein Haus auf dem Cover? Das wirkt untypisch für Silly und damit typisch für die Band, die nie stehenbleibt, immer wieder aufsteht und vorwärtsdrängt.

Das Haus mit dem verrückten Klotz als Gleichnis. Für eine Band mit Ecken und Kanten, die dank ihres festen Fundamentes zahlreiche Schicksalsschläge sicher überstanden hat, durch ihre wechselvolle Geschichte an sich und über sich hinaus gewachsen ist und die durch jede Veränderung gewinnt. Und so basiert auch die Idee auf einem Resümee von Gitarrero Uwe Hassbecker: „Silly ist für uns wie ein Haus, an dem schon so einige Architekten und Bauherren gewerkelt haben. Ein Haus mit einer guten Bausubstanz, das wir stetig erweitert, modernisiert und erhalten haben. Ein buntes, freundliches und warmes Haus mit knarrendem Parkett, hellen Räumen und mit einer spannenden Geschichte, die die Wände atmen. Unser instandbesetztes Haus ist für uns ein Schmuckstück und ein Zuhause.“

„Und es ist ein Haus, in dem sich jeder Besucher willkommen fühlt“, fügen Julia Neigel und AnNa R. ergänzend hinzu. Wieder eingezogen ist übrigens der langjährige Freund der Band, Produzent Ingo Politz, der gemeinsam mit der Band und Uwes Sohn Leo Vaessen für die Produktion und die zeitgemässen Mixe verantwortlich zeichnete.

„Ich werde dich instandbesetzen, von der Kellertreppe bis ganz hoch unters Dach“, heißt es in dem Song „Instandbesetzt“, der dem 11. Studioalbum seinen Namen gab. Und damit schließt sich der Kreis zum Silly-Haus. Ein Haus, das keine Schatten wirft, sondern sein Spiegelbild vor Augen hat. Das Spiegelbild mit dem markant „verrückten“ Klotz – „Silly“ eben.

Gerade erschien der Vorab-Track „Hamsterrad“ zum Reinhören. Das Album „Instandbesetzt“ kann bereits vorbestellt werden. Das Album erscheint am 17. September.

Geplante Tour-Termine

28.10. Hamburg I Laeiszhalle

29.10. Hannover I Theater Am Aegi

04.11. Stuttgart I Theaterhaus

05.11. Köln I E-Werk

06.11. Bremen I Metropol Theater

07.11. Mainz I Kurfürstliches Schloss

12.11. Erfurt I Thüringen Halle

13.11. Magdeburg I Amo

18.11. Chemnitz I Stadthalle

19.11. Neubrandenburg I HKB

20.11. Halle I Händelhalle

25.11. Dresden I Alter Schlachthof

26.11. Leipzig I Haus Auensee

27.11. Berlin I Tempodrom