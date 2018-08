Simon Cowell jetzt mit eigenem Stern auf dem „Walk of Fame“

Samstag, 25. August 2018 09:17 Uhr

Simon Cowell hat seinen eigenen Stern auf dem ’Walk of Fame’. Der 58-jährige britische Musikmogul hat seinen Stern auf dem berühmten ‘Walk of Fame’ erhalten. Laut ‘contactmusic.com’ hätte es seiner Meinung nach aber schon früher passieren können.

So habe er bei der Zeremonie am Donnerstag gesagt: „Warum hat das solange gedauert? Wenn irgendjemand sagt, Ruhm ist eine schlechte Sache, dann kann ich das nicht nachvollziehen. Es ist die beste Sache auf der Welt.“

Die Laudatio auf ihn hielt Kelly Clarkson, die dank ihm die erste Staffel von ‘American Idol’ gewonnen hatte: „Ich habe sofort Ja gesagt, denn ich habe mich so sehr gefreut, hier zu sein. Denn wir waren auch vor 16 Jahren hier, als dieser Mann mir dabei geholfen hat, mein Leben zu verändern.“

Cowell will kein Telefon

In einem Gespräch mit ‘Mail on Sunday’ hatte Cowell erst vor einigen Monaten erklärt, auf sein Telefon verzichten zu wollen: „Ich war buchstäblich seit zehn Monaten nicht mehr an meinem Telefon. Der Unterschied war, dass ich die Menschen um mich herum bewusster und konzentrierter wahrgenommen habe. Es irritiert mich, wenn man ein Meeting hat, bei dem alle telefonieren und ich war wahrscheinlich auch mal an diesem Punkt. Du kannst dich nicht konzentrieren. Es hat meiner geistigen Gesundheit sehr gut getan. Es ist eine sehr seltsame Erfahrung, aber sie ist wirklich gut für dich und sie hat mich absolut glücklicher gemacht.“

Cowell ist Erfinder und Jurymitglied der britischen Castingshows ‚Britain’s Got Talen‘, ‚The X Factor‘ und der amerikanischen Ableger ‚America’s Got Talent‘ und ‚The X Factor USA‘.