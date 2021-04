„Sing meinen Song“-Auftaktfolge dreht sich um DJ BoBo

"Sing meinen Song"-Auftaktfolge dreht sich um DJ BoBo

20.04.2021 18:01 Uhr

"Du bist ein Weltstar“ begrüßt Gastgeber Johannes Oerding in der Auftaktfolge der neuen „Sing meinen Song“-Staffel, die am Dienstag um 20.15 Uhr bei VOX läuft, den Künstler des Abends: DJ BoBo, der die Hits aus seiner fast dreißigjährigen Musikkarriere zum Tausch anbietet.

„Wir haben die Hosen voll“, gesteht Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding. Welche Titel werden er, Reggae-Star Gentleman, Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann, Singer-Songwriter Joris, Frontmann der Folk-Band „Mighty Oaks“ Ian Hooper und die Sängerin und Rapperin Nura neu interpretieren?

Stefanie Heinzmann singt „Love Is All Around“

„Es ist natürlich ein Song, den ich schon immer kenne. In der Schweiz kommt man nicht um dich herum. Der Song war meine erste Wahl, weil er das beschreibt, was mir auch so wichtig ist, nämlich die Liebe“ eröffnet Stefanie Heinzmann. DJ BoBo weiß, dass Stefanie Heinzmanns erstes Konzert eines seiner Konzerte war und auch das Lied, dass sie jetzt singt, war damals schon dabei.

„Das macht mich wirklich aufgeregt, mir vorzustellen, dass DJ Bobo dann dasitzt und ich sing seinen Song, den er wahrscheinlich auch schon eine Milliarde Mal gespielt hat. Insgeheim wünsche ich mir, dass er ein paar Dance Moves auspackt. Ich hoffe so sehr, dass er sich freut“, erzählt die Sängerin. Darauf muss sie gar nicht lange warten! „Ich wusste gar nicht, dass das Lied so gut ist“, so der begeisterte DJ BoBo.

Nura singt „Freedom“

„Dieser Drang nach Freiheit – das beschreibt extrem mein Wesen. Es freut mich, dass Nura diesen Song nimmt, denn sie scheint mir ein rebellisches, freiheitsliebendes Wesen zu sein“, vermutet DJ BoBo vor Nuras Performance.

„Du hast den Text vor zwanzig Jahren gemacht und es ist immer noch ein zeitloser Song. Und es ist immer noch das Problem, dass man um Freiheit kämpfen muss“, weiß auch die Sängerin, die mit ihrer Interpretation aus dem Eurodance-Song in einen Rap-Song zum Nachdenken verwandelt. „Man spürt, dass für dich Freiheit einen riesen Stellenwert hat – das bist einfach du. Du bist ein Freedom Fighter“ fasst DJ BoBo zusammen.

DJ BoBo heizt der Crew ein

„Ich habe euch einen Song mitgebracht, der eigentlich für unsere Zeit in Südafrika gedacht war“, so DJ BoBo. Doch auch wenn das Tauschkonzert dieses Mal an der Ostsee stattfindet, „‚The Colors Of The World‘ sind auch wir, denn wir repräsentieren sie durch unsere verschiedenen Herkünfte.“ Bei seiner Performance versprüht er am Weissenhäuser Strand den Spirit südafrikanischer „Sing meinen Song“-Abende.

Außerdem macht Joris in der Auftaktfolge von „Sing meinen Song“ aus „There Is A Party“ eine Swing Nummer, die auch stimmlich eine neue Seite von ihm zeigt. „Mighty Oaks“-Frontmann Ian Hooper verbindet seine raue Stimme mit dem Gute-Laune-Song „Life Goes On“.

Was Gentleman und Johannes Oerding aus den Dance-Hits gezaubert haben und welcher Song als der „Song des Abends“ ausgezeichnet wird, zeigt VOX am 20. April um 20:15 Uhr beim Staffelauftakt von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“.

Diese DJ BoBo-Songs hören die Zuschauer beim Tauschkonzert

Stefanie Heinzmann – Love Is All Around

Nura – Freedom

Joris – There Is A Party

DJ BoBo – Colors Of The World

Ian Hooper – Life Goes On

Gentlemen – Let The Dream Come True

Johannes Oerding – Pray

„Die DJ-BoBo-Story“ läuft im Anschluss

DJ BoBo hat mit 53 Jahren alles im Leben erreicht, 2023 feiert er sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Ein Visionär, der den Willen hat, mit seiner Musik Berge zu versetzen. Doch wer ist René Baumann? Die Künstlerstory im Anschluss an „Sing meinen Song“ richtet den Blick auf den Menschen hinter der Marke, der aus Rückschlägen im Leben lernte. Der dem Mann vergeben musste, der sich erst nach 30 Jahren bei ihm meldete, seinem Vater.

VOX besucht DJ BoBo in seiner Heimat Luzern und befragt seine engsten Vertrauten: Ehefrau Nancy und seinen Wegbegleiter Curtis, die beide Teil in seinem Kreativteam sind, sowie seinen Freund Otto Waalkes. Außerdem trifft Laura Dahm DJ BoBo hinter den Kulissen von „Sing meinen Song“.

Alle Folgen von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ sind nach jeweiliger Ausstrahlung kostenlos auf TVNOW abrufbar sowie im Premiumbereich bereits 7 Tage vor Ausstrahlung verfügbar.