„Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ 2019: Die sind dabei!

Dienstag, 6. November 2018 10:22 Uhr

Michael Patrick Kelly wird Host der 6. Staffel von „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ ein! Außerdem mit dabei: Milow, Wincent Weiss, Johannes Oerding, Alvaro Soler, Jennifer Haben und Jeanette Biedermann!

Seit mittlerweile fünf Staffeln begeistert „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ die VOX-Zuschauer und jetzt steht fest: Michael Patrick Kelly wird der neue Gastgeber der 6. Staffel sein! In der 4. Staffel (2017) war der Sänger noch selbst Gast in der Musik-Event-Reihe. Nun kehrt „Stadion-Paddy“, wie er respektvoll von seinen Künstlerkollegen genannt wurde, nach Südafrika zurück – und hat sechs hochkarätige Talente im Gepäck, auf die die Zuschauer gespannt sein dürfen:

Mit dem belgischen Singer-Songwriter Milow sitzt ein Künstler auf dem „Sing meinen Song“-Sofa, der mit seinen englischsprachigen Titeln und Alben weltweit erfolgreich ist: Allein seine Hits „Ayo Technology“, „You Don’t Know“, „Howling at the Moon“ und „You and Me (In My Pocket)“ brachten ihn fast überall in Europa an die Spitze der Charts.

Jeanette Biedermann taucht wieder auf!

Popsänger und Songschreiber Johannes Oerding blickt nicht nur auf gold- und platinveredelte Alben sowie ausverkaufte Tourneen zurück, sondern auch auf eine Diskografie, die mit einer großen Bandbreite aufwartet.

Auch Popsänger und Senkrechtstarter Wincent Weiss löst bei seinen Fans regelmäßig Gänsehaut-Momente aus – welche Hits und Ohrwürmer wird er in Südafrika präsentieren?

Quelle: instagram.com

Mit Jennifer Haben ist zudem eine außergewöhnliche Künstlerin und Ausnahmesängerin aus dem Metal-Genre dabei. Sie ist Frontfrau der Band „Beyond the Black“ (siehe Video unten). Der spanisch-deutsche Popsänger und internationale Überflieger Alvaro Soler wird mit seiner Latin Musik für pulsierenden Rhythmus in Südafrika sorgen.

Jeanette Biedermann (Foto oben) veröffentlichte als 19-Jährige im Jahr 2000 ihre erste Single, hatte 10 Top-Ten-Singles, und mehrere Gold- und Platin-Alben, singt seit 2012 in der Band „Ewig“ und hat sich zu einer deutschsprachigen Singer-Songwriterin entwickelt.

Schon jetzt fiebert Michael Patrick Kelly der neuen Staffel entgegen. Gegenüber VOX sagte er: „Ich freue mich sehr, auch 2019 ein Teil von ‚Sing meinen Song‘ sein zu dürfen. Die Erfahrung in Südafrika 2017 bleibt unvergesslich und ich hatte mir insgeheim gewünscht, irgendwann noch mal dabei zu sein. Ich liebe diese Show, in der es um Musiker und ihre Geschichten und die Stories hinter den Songs geht. Ich freue mich total auf eine internationale Truppe von Artists, die auch sehr unterschiedliche Musik-Genres mitbringen.“

VOX zeigt die Erfolgsshow im Frühjahr 2019.

„Sing meinen Song – Das Weihnachtskonzert“

Bevor es mit den neuen Künstlern zur 6. Staffel im Februar nach Südafrika geht, können sich die Zuschauer am 27. November aber auch noch einmal auf alle Künstler der 5. Staffel freuen!

In einer neuen Ausgabe von „Sing meinen Song – Das Weihnachtskonzert“ singen und schenken sich bei VOX Mark Forster, Johannes Strate, Marian Gold, Mary Roos, Rea Garvey, Judith Holofernes und Leslie Clio ihre liebsten Weihnachtslieder.