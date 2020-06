„Sing meinen Song“: Michael Patrick Kelly zertrümmert Gitarre

In der TV-Show „Sing meinen Song“ setzt Musiker Michael Patrick Kelly ein politisches Zeichen. Vor laufenden Kameras zertrümmert er eine Akustikgitarre.

Der Sänger Michael Patrick Kelly hat in der Vox-Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ vor laufenden Kameras eine Akustikgitarre zertrümmert. Bei der Aktion am Dienstagabend handelte es sich aber weniger um einen spontanen Wutausbruch als um eine geplante Kunstaktion, mit der ein Zeichen gegen die Zerstörung der Umwelt gesetzt werden sollte: „Das ist ja das, was wir miteinander und dem Planeten tun“, sagte der 42-Jährige unmittelbar nach dem Auftritt. Er habe die billigste Gitarre gekauft, die es gibt.

Ein Kunstwerk?

Der irische Musiker, der als Paddy mit der Kelly Family berühmt wurde, hatte in der Episode eine englische Coverversion des Stücks „Feuer und Wasser“ der Hamburger Rockband Selig gespielt. Sänger Jan Plewka, der sich die Einlage anschaute, tat so, als wolle er Kelly daran hindern. Doch die Gitarre, auf der eine Weltkarte zu erkennen war, bestand nur noch aus kleinen Teilen. Sie könnten daraus ein Kunstwerk machen und es versteigern für den Umweltschutz, schlug Kelly vor.

