„Sing meinen Song“: Wer ist eigentlich Rapperin Nura?

20.04.2021 15:12 Uhr

Mit der neuen Staffel der Vox-Erfolgsshow "Sing meinen Song - das Tauschkonzert" geht auch wieder ein spannender Cast an den Start. Eine von ihnen ist Nura. Die 32-Jährige zählt als eine der erfolgreichsten Rapperinnen des Landes.

Vom Asylbewerberheim in die Charts – Nuras Geschichte ist eine von Freiheit, Frieden und Fame. Nura Habib Omer ist drei Jahre alt, als ihre Familie von Kuwait vor dem Krieg nach Wuppertal flüchtet. Mit 13 haut sie ins Heim ab.

Die Sache mit dem „Asozialisierungsprogramm“

Mit 18 zieht sie nach Berlin und versucht sich dort über die Jahre mit verschiedenen musikalischen Projekten. So wird sie Mitglied der Pop-Punk-/Electroclash-Band The toten Crackhuren im Kofferraum und feiert mit ihnen erste Erfolge. 2014 gründet sie mit Rapperin Juju das Rap-Duo SXTN, das gleich zu Beginn für viel Aufsehen sorgt.

Anfangs wurden SXTN von vielen in der Rapszene noch belächelt, doch mit ihrer frechen Art und den harten Lines bewiesen die „Von Party zu Party“-Rapperinnen, dass sie locker mit ihren Kollegen im Männer-dominierten Rap-Biz mithalten können. Auf ihren Touren gelingt es ihnen ganze Hallen auszuverkaufen.

Ein neuer Feminismus

Damals polarisierten Juju und Nura mit ihren provokanten Texte wie „Fotzen im Club“, „Hassfrau“ oder auch „Ich bin schwarz“ und heizten damit eine Debatte an, ob die Inhalte auf ihrer „Asozialisierungsprogramm“-EP modern und feministisch oder einfach nur problematisch seien.

So spielte das Duo in seinen Texten gerne mit männlichen Klischees, überspitzte sie und zog sie so ins Lächerliche wie beispielsweise im Song „Deine Mutter“: „Ich ficke deine Mutter ohne Schwanz“. Nach fünf Jahren ist plötzlich Schluss. Juju und Nura geben überraschend die Trennung von SXTN bekannt. Die beiden Rapperinnen hätten sich auseinandergelebt und privat keinen Kontakt mehr, heißt es in einem Interview.

„Würde nicht ins TV gehen, um da nichts zu sagen“

Im selben Jahr veröffentlicht Nura ihr erstes Album „Habibi“ um sich schon im darauffolgenden Jahr in ihrer Autobiografie „Weißt du, was ich meine? Vom Asylheim in die Charts“ ihren Fans noch weiter zu öffnen. In ihrer Musik vereint die hübsche Rapperin aktuellen Zeitgeist mit gesellschaftskritischen Themen. So thematisiert sie beispielsweise in ihrer neuste Single „Niemals Stress mit Bullen“ die in der deutschen Gesellschaft verwurzelten Rassismen.

Dafür nimmt sie Bezug auf rassistische Polizeigewalt, rechte Aufmärsche und vom Egoismus erblindete Mitmenschen, gleichermaßen wie auf ihre eigene Geschichte und die sich durch ihr ganzes Leben ziehende Auseinandersetzung mit alltäglichem Rassismus.

Das Schwarzsein in Deutschland

Als ein Sprachrohr der deutschen Black Community liefert die Rapperin damit einen wichtigen musikalischen Beitrag zu allgegenwärtigen gesellschaftlichen Debatten. Nura sei es eine wichtige Herzensangelegenheit gewesen, diese große TV-Plattform für wichtige Themen zu nutzen, verriet sie erst kürzlich im Klatsch-tratsch.de-Interview:

„Ich würde nicht ins Fernsehen gehen, um da nichts zu sagen. Mir war immer klar, dass ich nur Songs nehmen werde, die krasse Aussagen haben. Ich habe in der Sendung auch selbst einen Song performt, in dem ich das Schwarzsein in Deutschland thematisiere.“

Nura ist ab dem 20. April in der neuen Staffel von „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ zu sehen. Immer Dienstags um 20:15 Uhr bei Vox und zum Streamen rund um die Uhr bei TV NOW.