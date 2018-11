Skrillex: Stagediving bei Show kostet ihn jetzt Millionen!

Dienstag, 27. November 2018 20:49 Uhr

Der DJ Skrillex (30) wird seinen Auftritt in Los Angeles im Februar 2014 wohl nie vergessen. Nachdem er ins Publikum sprang um zu stagediven, trug ein Fan Verletzungen davon, die einige Tage später zum Schlaganfall führten.

Dafür zog der weibliche Fan vor Gericht und gewann schlussendlich den Prozess gegen den DJ. Dass bei manchen Konzerten gepogt wird und sonstige Aktionen gestartet werden, ist den meisten bewusst, man geht regelrecht davon aus. Mit ernsthaften Verletzungen und eventuellen Konsequenzen rechnet aber wohl niemand. Seit dem Unfall von Jennifer Fraissl bei seinem Auftritt, legt der DJ und Musikproduzent nur noch selten in Clubs auf und befindet sich generell eher hinter als vor dem DJ-Pult.

Laut Gericht trifft ihn eine Mitschuld

Vor vier Jahren war das noch anders. Skrillex sprang während seines Auftritts im New Yorker Belasco Theater in die Menge und soll dabei seinen Fan Jennifer Fraissl so schwer verletzt haben, dass diese 16 Tage später einen Schlaganfall erlitt. Nachdem sie genesen war, wendete sich der Fan an ihren Anwalt und verklagte Skrillex, die Veranstaltungsfirma “Lost Boys Touring Inc.” und den Betreiber der Location.

Im Urteil wurde nun alle Beteiligten zumindest eine Mitschuld zugesprochen. Rund vier Millionen Euro kamen dabei zusammen, die die Beschuldigten jetzt berappen müssen. Jennifer selbst wurde eine Schuld von 15 % zugesprochen. Skrillex muss 35%, also etwa 1,4 Mio. Euro aus eigener Tasche bezahlen. “Lost Boys Touring Inc.” wird eine 40% Teilschuld gegeben, was einem Geldwert von etwa 1,6 Mio entspricht.

Er will ihn Berufung gehen

Die restlichen 10% muss der Veranstaltungsort bezahlen. Skrillex Anwalt Barry Thompson ließ nach dem Urteil jedoch verlauten, dass der DJ und er in Berufung zu gehen möchten. Aus dem Videobeweis ginge seines Erachtens nach klar hervor, dass Skrillex den Fan nicht einmal berührt habe. Des Weiteren erklärte Thompson:„Miss Fraissls aktiver, internationaler Reiseplan wirkt ungewöhnlich für jemanden, der solchen mentalen und physischen Schaden erlitten haben soll, wie sie und ihr Anwalt behaupten”.