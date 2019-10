Snoop Dogg feiert im „Do You Like I Do“-Video wilde 90er-Party

Snoop Dogg feiert eine „House Party“ wie Kid ‚N Play und veröffentlicht mit „Do You Like I Do“ (feat. Lil Duval) ein weiteres Video zu seinem aktuellen Album „I Wanna Thank Me“.

Das Vintage-Video von John Mazyck steckt voller Neunziger-Referenzen. Es greift bekannte Sitcoms und TV-Formate wie „The Fresh Prince of Bel-Air“ mit Will Smith oder „Yo! MTV Raps“ auf.

Er dankt sich selbst

Mit „I Wanna Thank Me“ veröffentlichte der Westcoast-Veteran im August sein 17. Studioalbum. Der Albumtitel ist angelehnt an eine Dankesrede, die der Doggfather im November anlässlich der Auszeichnung mit einem Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood hielt.

Nach all der Zeit im Biz ist er entspannter geworden. So macht sich Snoop keine Sorgen mehr um Verkaufszahlen, wie er „Billboard“ verriet:

„Es ist mir egal, ob es acht Millionen, 100.000, 22.000 oder 17 sind. Wen interessiert’s? Wenn du es nicht für das Gefühl machst, dann machst du es aus den falschen Gründen. Du solltest es nie tun, um Geld zu scheffeln oder berühmt zu werden. Das ist nicht, worauf dieses Spiel aufgebaut ist. Jeder, der jemals erfolgreich oder ein Megastar war? Sie lieben zu allererst diesen Sch***, mehr als alles.“