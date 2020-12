Snoop Dogg kritisiert Cardi Bs versauten Song „WAP“

13.12.2020 20:30 Uhr

Wochen nachdem erscheinen von Cardi Bs (28) Song „WAP“ äußert sich auch Snoop Dogg (49) zu der kontroversen Diskussion rund um den Track. Die Rap-Meister überraschte mit seiner Aussage.

Genau wie viele konservative Politiker empfindet auch er die Lyrics als zu versaut und schmutzig.

„Oh mein Gott. Macht mal locker. Und lasst etwas der Fantasie über“, sagte Snoop in einem Interview mit Central Ave. „Lasst ein wenig Privatsphäre übrig. Etwas Intimität, damit er noch etwas herausfinden kann, anstatt dass ihr es ihm davor alles beschreibt.“

Für diese Aussage hagelte es natürlich sofort harte Kritik. Denn Snoop Dogg bedient sich hier an einer erstaunlichen Doppelmoral.

Wenn Cardi B und Megan Thee Stallion (25) ihre Körper und ihre Sexualität ausleben und kommerzialisieren, dann empfindet Snoop Dogg das als zu viel des Guten. In seinen eigenen Texten sprach er allerdings seit jeher viel über den Sex mit Frauen und die nackten Models stapelten sich in seinen Videos. Wenn also er als Mann Frauenkörper zu sexuellen Objekten kommerzialisiert, ist das anscheinend wieder okay.

Leider hörte Snoop Dogg an dieser Stelle nicht auf. Er sagte weiter: „Für mich ist es sehr elegant, wenn es ein Geheimnis bleibt. So sollte eine Frau sein. Es ist dein Stolz und Besitz. Es ist dein Juwel. Daran solltest du festhalten. Es sollte dein Besitz sein, von dem niemand etwas erfährt, bis es soweit ist.“

Mit dieser Aussage outet sich der Musiker einmal mehr als etwas zurückgebliebener alter Mann. Frauen auf ihre Sexualität, oder vielmehr auf ihre sexuelle Unberührtheit zu reduzieren, passt absolut nicht mehr in das Jahr 2020.

Snoop Dogg got a problem with WAP yet he made a song saying b@@ches ain’t ? but h@es and tricks like on these … and suck my …. GTFOH old man snoop. STFU cardihive if there is such a thing unite. Women just keep getting f@@ked #CardiB #wap #Snoop #Snoopdogg #bet #Cardihive pic.twitter.com/vhU83nUAsC

— SocialMediaAntiBully (@SocialMediaAnt1) December 13, 2020