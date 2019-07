Snoop Dogg kündigt sein 20. Album an und dankt sich selbst

Mittwoch, 31. Juli 2019 16:08 Uhr

Kinder klatscht in die Hände: Ein seltenes Jubiläum steht ins Haus. Rap-Urgestein Snoop Dogg haut nächsten Monat sein mittlerweile 20. Studioalbum auf den Markt. Der Albumtitel „I Wanna Thank Me“ ist angelehnt an eine Dankesrede, die der Doggfather im November anlässlich der Auszeichnung mit einem Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood hielt.

„I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off“ (Zu deutsch: Ich möchte mir dafür danken, dass ich immer an mich selbst geglaubt habe. Ich möchte mir für die harte Arbeit danken. Ich möchte mir dafür danken, dass ich mir nie frei genommen habe), sagte Snoop Dogg in seiner Ansprache, die im Anschluss viral ging.

Nun also das gleichnamige Album und eine neue Single samt Video, die die Herzen langjähriger Fans höher schlagen lassen dürfte. Als Gast mit auf der „Countdown“-Single dabei: Alicia Keys´ Ehemann, Grammy-Gewinner Swizz Beatz, der den Song für Snoop produzierte.

Auf Zeitreise

„Countdown“ bietet alles, um eventuell über die Jahre verlorengegangene Hörer wieder einzufangen. Einen exzellenten Vintage-Westcoast-Sound, blubbernde G-Funk-Raps, springende Lowrider auf sündhaft teuren Felgen, dazu Tommy the Clown und seine Krumpingtänzer beim Turn-up in einem Schulbus.

Bereits der Titeltrack „I Wanna Thank Me“ ließ vermuten, dass sich Calvin Cordozar Broadus Jr. 26 Jahre nach seinem Debüt „Doggystyle“ wieder verstärkt an den eigenen Wurzeln orientieren wird, statt angesagte Clubsounds der Gegenwart zu adaptieren. Zum Jubiläum geht es also zurück nach Long Beach, Kalifornien, wo Snoop Dogg 1971 geboren wurde.

Im Laufe seiner Karriere hat der Rapper und Entertainer über 40 Millionen Alben verkauft, stand unzählige Male auf Platz eins der Charts und wurde über 20 Mal für einen Grammy nominiert.