14.12.2020 22:53 Uhr

So kam US-Rapper Lil Noodle zu seinem ultrakomischen Namen

Philadelphia ist eines der härtesten Pflaster an der amerikanischen Ostküste, und es ist wohl kein Zufall, dass die Stadt als Filmset für Blockbuster wie „Twelve Monkeys“, „Se7en“ oder das „Rocky“-Franchise gedient hat.

Andererseits verfügt Philly über eine äußerst lebendige Kunst-und Musikszene, die für Lil Noodle eine stete Quelle der Inspiration darstellt.

Bereits 2016 hat der Rapper mit seinem Debüt-Track „El Chapo“ für Aufsehen gesorgt – heute hat sich der mittlerweile 19-Jährige eine konstantwachsende Fangemeinde aufgebaut, die für Hunderttausende Streams auf Soundcloud, YouTube und Instagram verantwortlich ist und ihn vom wohlgehüteten Geheimtipp in Philadelphia zu einem der aufregendsten Newcomer des Jahres haben werden lassen.

Das ist Lil Noodle

Hinter dem durchaus prägnanten Künstlernamen steckt Musiker und Songwriter Christian Caceres. „Es war so um 2016, als all diese Rapper mit albernen Namen auftauchten – wie Lil Yachty, Lil Peep oder Yung Gravy“, erzählt Christian mit einem Grinsen. „Ich war auf der Suche nach einem einprägsamen Pseudonym, das die Leute nicht vergessen würden und entschied mich für Lil Noodle. Der Name ist natürlich schon ein bisschen ironisch gemeint …“

Das ist sein Sound

Im Jahr 2020 begeistert der junge Mann mit den puerto-ricanischen Wurzeln seine Fans mit einem ganz eigenen Sound irgendwo zwischen Post Malones eingängigem Pop, dem entspannten Gentleman-Swag von Drake und den lässigen Rap-Skills àla Lil Yachty. Nach Kollaborationen mit Riff Raff und Matt Ox, Supportshows für Yung Gravyund seinem starken Major-Debüt mit „Green Eyes“ in diesem Sommer brachte Lil Noodle mit „Hazmat“ den nächsten hochansteckenden Track.

Konzept: „Alles ganz spontan“

„Ich fand es spannend, einen Song zu kreieren, bei dem man nichts zu Papier bringt, sondern alles ganz spontan macht“, beschreibt Noodle den Song mit lebhaften Vibe. „Mein Part beschreibt eine Art Low-Stress-Life und in Ylas Part geht es darum, wie er rumrennt und versucht, alles richtig zu machen, um in der Musikbranche etwas zu erreichen.“

„Hazmat“ strahlt einen energiegeladenen, leidenschaftlichen Vibe aus und wir mit einem schön in Szene gesetzten Lyrics Video komplementiert.