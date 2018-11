So reagiert Lindsay Lohan auf Ariana Grandes Parodie

Mittwoch, 28. November 2018 21:50 Uhr

Lindsay Lohan war Star der Teenie-Komödie „Girls Club“, die Ariana Grande in ihrem Video zu „Thank u, next“ wohl zitieren wird – nun hat die Schauspielerin auf die Parodie reagiert…

Zwar ist in dem Teaser-Clip, das Grande gestern (27. November) via Instagram geteilt hat, mit Jonathan Bennett auch ein Mitglied des Original-Filmcast vertreten – allerdings fehlt die Protagonistin Lindsay Lohan in der Preview und wohl auch im finalen Video. Dafür sieht „Dynasty“-Darstellerin Elizabeth Gillies Lohans „Girls Club“-Figur Cady Heron verteufelt ähnlich…

Lohan: Es gibt nur ein Original…

All das ist natürlich auch an Lohan selbst nicht spurlos vorübergegangen. Der Star reagiert bereits kurz nach Veröffentlichung des Grande-Clips via Instagram und ließ wissen: „Niemand ist so Lindsay Lohan wie die echte Lindsay Lohan“. Zugleich zeigte sie sich auch erfreut: „Aber ich bin so geschmeichelt davon, dass @arianagrande #MeanGirls so sehr liebt. Ich liebe auch #Dynasty“

