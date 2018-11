Spice Girls haben Victoria nie gefragt, ob sie mit auf Tour geht

Freitag, 9. November 2018 12:29 Uhr

Aus neueren O-Tönen der „Spice Girls“ geht hervor, dass die Spice Girls Victoria Beckham offenbar nie gefragt haben, ob sie mit auf Tour gehen möchte.

Mel B, Mel C, Geri Horner (Halliwell) und Emma Bunton haben sich wieder zusammengerauft, um gemeinsam auf Tour zu gehen. Victoria Beckham indessen wird nicht dabei sein. Sie wünsche ihren Ex-Bandmitgliedern zwar nur das Beste – die jedoch hatten „Posh Spice“ wohl nie gefragt, ob sie bei der Reunion-Tour dabei sein will, sondern seien lediglich „davon ausgegangen“, dass sie das nicht möchte.

In der „Jonathan Ross Show“ vom vergangenen Wochenende sagte Mel C: „Wisst ihr, was eigentlich ziemlich lustig ist? Ich habe Victoria letztens gesehen und wir waren alle in Kontakt. Sie ist immer noch ein Teil der Spice Girls, sie unterstützt uns wirklich und wir unterstützen sie. Aber sie hat den Punkt angesprochen, dass sie nie wirklich gefragt wurde. Wir haben nur vermutet.“

Victoria wollte nicht

Horner fügte hinzu: „Ich habe mit ihr vor zwei Tagen gesprochen, vor der Ankündigung und sie hat seit Jahren gesagt, dass sie das nicht mehr machen will, daher wussten wir das. Sie wollte es einfach nicht machen… Sie war beschäftigt mit ihrer Mode und sie ist weiter gezogen. Unsere Philosophie ist, dass wir eine Band sind, auf und neben der Bühne und wir sorgen füreinander, wir unterstützen uns gegenseitig und wir unterstützen sie und sie war ein großer Teil unserer Leben und wir haben sie gern, daher ist alles gut.“ (CI/Bang)