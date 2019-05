Spice Girls: Letzte Proben vor dem Tour-Auftakt

Freitag, 24. Mai 2019 10:25 Uhr

Heute Abend steigt das erste Konzert der großen Spice Girls Comeback-Tour im Croke Park Stadium in Dublin, Irland. Da der letzte gemeinsame Auftritt bereits einige Jahre zurückliegt, probten Mel B, Mel C, Emma Bunton und Geri Horner fleißig für ihre Konzerte.

Am Donnerstag besichtigten die vier Spice Girls – Victoria Beckham wird beim Comeback nicht dabei sein – das Stadion in Dublin, um sich ein Bild von der Location zu machen. Immerhin werden rund 75.000 Fans erwartet.

Wie aufgeregt die vier Damen sind, kündeten sie via Instagram an. Emma schrieb auf Instagram: „Wir sind die erste Girlgroup die im Croke Park spielen darf.“ Am Donnerstag folgten dann die letzten Proben und Soundchecks, damit heute beim langerwarteten Auftaktkonzert alles reibungslos verläuft.

Quelle: instagram.com

Alle sind aufgeregt

Die Nacht vor dem großen Start verbrachten die Spice Girls im fünf Sterne Intercontinental Hotel in Ballsbridge. Geri Horner reiste mit ihren beiden Kindern Bluebell Madonna Halliwell und Montague George Hector Horner an. Mel B verbrachte die Nacht vor Aufregung bei ihrer Bandkollegin Mel C und Emma meldete sich nochmals bei Instagram zu Wort: „Ich kann euch nicht sagen wie aufgeregt ich bin, diese Tour auf die Beine gestellt zu haben.“

Quelle: instagram.com

Das heutige Konzert im Croke Park Stadium ist das erste von insgesamt 12 Shows der vier Damen.

Victoria Beckham hatte sich bereits vor Monaten entschieden nicht beim Comeback dabei zu sein. Dennoch besteht nach wie vor guter Kontakt zu den anderen Bandmitgliedern und mit Sicherheit wird die Designern auch bei dem ein oder anderen Konzert vorbeischauen.

Alle Tourdaten

24. Mai 2019, Dublin, Irland

27. Mai 2019, Cardiff, Großbritannien

31. Mai 2019, Manchester, Großbritannien

01. Juni 2019, Manchester, Großbritannien

03. Juni 2019, Coventry, Großbritannien

04. Juni 2019, Coventry, Großbritannien

06. Juni 2019, Sunderland, Großbritannien

08. Juni 2019, Edinburgh, Großbritannien

10. Juni 2019, Bristol, Großbritannien

13. Juni 2019, London, Großbritannien

14. Juni 2019, London, Großbritannien

15. Juni 2019, London, Großbritannien