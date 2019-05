Spice Girls: Mel C drillt die anderen

Mittwoch, 8. Mai 2019 13:15 Uhr

Mel C übernimmt die Leitung der kommenden Spice Girls-Tour. Die 45-jährige Sängerin, die in der Gruppe als „Sporty Spice“ bekannt ist, machte es zu ihrer „Priorität“, dass die Stimmen von ihr und ihren Kolleginnen Geri Horner, Mel B und Emma Buntons in Top-Form seien.

Und dafür wurde extra ein Musical-Experte angestellt, der mit allen das Singen übt! Ein Insider erzählte ‚Daily Mirror‘: „Die Tour wird einfach super! Es gibt tolle Kostüme und die Bühne sieht einfach gigantisch aus! Aber Mel ist es sehr wichtig, dass die Stimmen von allen perfekt sind! Die Mädels haben einen extra Song mit vielen Tänzern einstudiert, der das Publikum begeistern wird. Aber Mel bestand darauf, einen Musical-Experten mit an Bord zu holen, mit dem sie jetzt jeden Tag arbeitet damit auch wirklich jeder Ton richtig sitzt.“

Quelle: instagram.com

Die mit Spannung erwatete Tour, bei der Victoria Beckkham nicht dabei sein wird, wird am 24. Mai in Dublin beginnen und Berichten zufolge hat Sängerin Geri Halliwell ihren eigenen Coach für das Singen engagiert. Die Band, die seit Monaten sehr viel übt, hat seit den Olympischen Spielen 2012 nicht mehr live performt und die ‚Bag It Up‘-Hitmacher wollen den Fans jetzt zeigen, dass sie es noch genauso drauf haben wie früher. Dazu erzählte ein Insider, dass Geri sehr darauf bedacht sei, genauso gut wie die anderen zu sein, um die Fans nicht zu enttäuschen.