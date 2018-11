Spice Girls: Wer ist die Ärmste und braucht Kohle?

Donnerstag, 15. November 2018 13:55 Uhr

Läuten Bands ein Comeback ein, stellt sich immer die Frage: Ist das Geld leer? So nun auch bei der Spice-Girls-Reunion.

Wer ist jedoch die Ärmste der Spice Girls und hat das Comeback finanziell am Meisten nötig?

Emma Bunton

Baby Spice versuchte sich nach dem Ende der Spice Girls als Solo-Sängerin, mit mäßigem Erfolg. Es folgten Schauspielversuche und Teilnahmen an britischen TV-Formaten, außerdem moderierte sie bei dem Radiosender „heart fm“. 2011 wagte Emma den obligatorischen Schritt in die Mode und versucht sich als Designerin für Kindermode. Eine Schmuckkollektion folgte zum Glück noch nicht.

Trotz ewigem hin und her, kann Baby Spice über ein geschätztes Vermögen von rund 40 Millionen Dollar verfügen.

Quelle: instagram.com

Geri Horner

Ginger Spice blieb dem Showbusiness ebenfalls erhalten und dümpelte in internationalen TV-Formaten umher. Dazu entdeckte sie die Liebe zum Schreiben und schrieb zwei Autobiografien und sechs Kinderbücher.

Genau wie Emma hat Geri rund 40 Millionen Dollar auf dem Konto.

Quelle: instagram.com

Mel C

Sporty Spice konnte sich als einzige der Spice Girls nach der Bandkarriere als Solo-Sängerin etablieren und feierte internationale Erfolge mit ihren Songs. Auch wenn man es nach diesen Gesichtspunkten anders vermuten würde, hat Mel C dennoch weniger Asche als Emma und Geri. Sie verfügt über ein geschätztes Einkommen von 33 Millionen Dollar.

Quelle: instagram.com

Mel B

Scary Spice bildet das Schlusslicht, wonach sie es finanziell am Nötigsten hätte, wieder in ihre engen Spice Girls-Outfits zu schlüpfen. Obwohl sie in der Jury von „America’s Got Talent“ sitzt und ein beliebtes TV-Gesicht ist, wird ihr Vermögen nur auf ca. 3 Millionen Dollar geschätzt. Das liegt vor allem an ihrer Scheidung von Ex Stephen Belafonte. Sie muss ihm monatlich 40.000 Dollar Unterhalt zahlen.

Quelle: instagram.com

Victoria Beckham

Der Vollständigkeit halber nun auch der Kontostand von Posh Spice: Das geschätzte Vermögen von Victoria wird auf 440 Millionen Dollar geschätzt. Vielleicht auch ein Grund, warum sie ihren ehemaligen Bandkolleginnen nur von der Zuschauertribüne winkt, anstatt „zigazig ah“ zu trällern.

Quelle: instagram.com