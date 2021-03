Stefan Raab holt Nico Santos für seine Musikshow #FreeESC

Stefan Raab holt Nico Santos für seine Musikshow #FreeESC

16.03.2021 13:38 Uhr

Zeit für gute Musik. Zeit für einen besonderen Wettbewerb. Stefan Raab und ProSieben feiern im Frühjahr 2021 den zweiten „Free European Song Contest“ – kurz: #FreeESC.

Dieser freie, europäische Songwettbewerb vereint am Samstag, 15. Mai 2021, um 20:15 Uhr das musikalische Europa und feiert internationale Künstlerinnen und Künstler. Wer kann sich über „12 points“ freuen? Welche Performance überzeugt? Wer gewinnt den zweiten #FreeESC?

Moderiert wird die zweite Show von Nico Santos, der im Mai 2020 den ersten #FreeESC für Spanien gewann.

„Hoffentlich eine neue Tradition“

ProSieben-Chef Daniel Rosemann erklärte: „Der erste ‚Free European Song Contest‘ hat gezeigt, wie sehr Stefan Raab, ProSieben und unsere Zuschauer gute Musik und eine gute Show lieben. Das verbindet uns alle. Dieser neue Songwettbewerb hat 2020 eine wundervolle Note gesetzt und war der Auftakt für eine hoffentlich lange, jährliche Tradition. In diesem Jahr freuen wir uns auf den nächsten musikalischen Feiertag – made by Stefan Raab.“

Wer tritt für Deutschland an?

Stefan Raab erklärte er in einer Mitteilung des Senders: „Mit Nico Santos hat im ersten Jahr ein herausragender Musiker den #FreeESC gewonnen. Und für Deutschland war mit Helge Schneider eine echte Legende am Start. Beide stehen für die besondere musikalische Qualität dieses neuen, freien Wettbewerbs. In diesem Jahr wird der ‚Free European Song Contest‘ mindestens ebenso hochkarätig besetzt sein. Genauso hochkarätig, wie man es von einem internationalen Wettbewerb erwarten kann.