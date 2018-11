Stormzy: Neues Album soll bahnbrechend werden

Donnerstag, 1. November 2018 23:27 Uhr

Stormzys nächstes Album soll bahnbrechend werden. Der 25-Jährige schaffte letztes Jahr mit seinem Debüt-Album ‚Gang Signs & Prayer‘ direkt den Sprung in die Charts. Seitdem arbeitet er an dem Nachfolger und hat jetzt verraten, was er sich genau vorstellt und dass die Fans etwas ganz Großes von seiner neuen Platte erwarten können.

„Ich war in letzter Zeit recht ruhig, aber wisst ihr, wieso? Ich war im Studio eingeschlossen“, erzählt der Musiker gegenüber ‚BBC Newsbeat‘. „Für mich ist Musik ein Prozess, der die Seele offenlegt. Also, wenn ich ein Album oder irgendein Musikstück erschaffe, dann packe ich jedes bisschen Stärke in meinem Körper da hinein. Dieses Mal habe ich das Gefühl, meine beste Arbeit aller Zeiten geschaffen zu haben. Es ist bahnbrechend.“

Neuer Look

Die Fans können sich also auf einige Überraschungen freuen. Insbesondere, weil der Star sich so sehr auf seine Arbeit konzentriert, dass er sogar vergisst, sich den Bart und die Haare zu schneiden. „Wenn ich soweit bin, das Album zu veröffentlichen, dann seht ihr mich auch mit Haarschnitt und einem getrimmten Bart“, kommentierte der Grime-Star.