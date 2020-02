Stormzy plant Fulminantes für die BRIT Awards

Stormzy soll für seinen Auftritt bei den BRIT Awards Gerüchten zufolge von 200 Background-Tänzern unterstützt werden. Der ‚Big For Your Boots‘-Rapper wird bei der renommierten Preisverleihung heute Abend (18. Februar) in Londons O2 Arena auftreten, die von dem Komiker Jack Whitehall moderiert wird.

Es wird vermutet, dass der Musiker bei den Awards mehr als eines seiner Lieder zum Besten geben wird. Ein Insider erklärte gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung: „Am Anfang wird sich Stormzy auf einer kleineren Bühne befinden, auf der auch ein Chor stehen wird. Aber wenn die Lieder einsetzen, wird er auf die Hauptbühne steigen und von Hunderten von Tänzern begleitet werden.“

Diese Stars sind auch mit dabei

Andere Stars, die an dem Abend auftreten werden, sind Lewis Capaldi, Harry Styles, Billie Eilish und Mabel. Außerdem wird Stormzy mit seinem zweiten Album ‚Heavy Is The Head‘ von 2019 und seinem Hit ‚Vossi Bop‘ in den drei begehrtesten Kategorien nominiert sein.

Der 26-jährige Sänger wird für den Preis des besten britischen Solokünstlers gegen Musiker wie Dave, Michael Kiwanuka, Harry Styles und Lewis Capaldi antreten. Die Organisatoren der BRITs einigten sich für die diesjährige Zeremonie darauf, dass alles umweltfreundlich von der Bühne gehen soll.