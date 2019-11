Stormzy träumt von Jay-Z und Beyoncé

Britenstar Stormzy träumt von einer Kollaboration mit Jay-Z und Beyoncé. Der Grime-Rapper offenbart, dass er den größten Respekt vor dem Promi-Traumpaar hat.

Er habe „die großartigste Konversation seines Lebens“ mit den Stars geführt und sei von der Begegnung noch immer tief inspiriert. „Eines Tages werde ich es enthüllen. Eines Tages werden wir darüber reden“, kündigt er an. Einen Vorgeschmack darauf habe der ‚Big For Your Boots‘-Hitmacher seinen Fans bereits mit seiner Glastonbury-Performance gegeben, wo er einen Clip von seiner Unterhaltung mit Jay-Z geteilt hatte. Darin war zu hören gewesen, wie der ‚Empire State Of Mind‘-Künstler Stormzy über die Bedeutung von Kultur lehrte: „Denn Kultur bewegt die ganze Welt.“

„Wenn es Gott will“

Ob der Wunsch des Grime-Stars nach einer musikalischen Zusammenarbeit mit dem Power-Couple jemals in Erfüllung gehen wird, steht in den Sternen.

Stormzy bleibt jedoch guten Mutes. „Ich weiß es nicht. Sie sind sehr beschäftigt. Aber wenn Gott es will“, zeigt er sich im Gespräch mit dem ‚Q‘-Magazin hoffnungsvoll. Die Fans wären sicherlich begeistert.

Übrigens: Gerade veröffentlichte Stormzy sein Video „Own It“ mit Ed Sheeran und dem nigerianische Sänger und Songwriter Burna Boy.