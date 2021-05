Take That melden sich aus der Versenkung

31.05.2021 16:21 Uhr

Neues aus der Rubrik "Was machen eigetlich....?" Take That können offenbar es nicht erwarten, wieder auf Tour zu gehen.

Frontmann Gary Barlow erklärte zwar vor einiger Zeit, dass die ‘Back For Good’-Hitmacher – komplettiert durch Howard Donald und Mark Owen – nicht vor 2023 wieder zusammenkommen würden, aber zum Glück der Fans klingt es nun so, als ob sie früher als erwartet zurückkehren würden.

Spezielle Show zum 40-jährigen Jubiläum

Barlow erzählte der „Bizarre“-Kolumne der Zeitung „The Sun“: „Wir wollen unbedingt zurückkommen und etwas machen, sobald die großen Veranstaltungsorte wieder in Betrieb sind. Ich weiß noch nicht, was es sein wird, ob es eine Tour oder ein Album ist, oder sogar beides.“

Eine spezielle Show zum 40-jährigen Jubiläum ist auch im Gespräch, bevor das Jahrzehnt vorbei ist. „Ich denke, das werden wir, solange wir alle fit und gesund sind. Ich denke, wir alle lieben die Erfahrung, auf der Bühne zu stehen. Wir lieben es, in Take That zu sein.“

Take That wollen Sicherheit vor Ansteckung

Gary Barlow weiter: „Das Greatest Hits Album war ein großer Moment für uns, und wir sind froh, dass dieser Moment einfach nur da ist, aber ich glaube nicht, dass es lange dauern wird, bis wir wieder zurück sind. Das Touren ist ein so großer Teil davon für uns, also werden wir warten, bis die Leute sicher zurück sind und sich sicher fühlen“.

Das letzte Studioalbum von Take That war „Wonderland“ von 2017. (Bang)