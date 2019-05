Taron Egerton auf dem Weg in den Olymp! Das ist sein Song „Rocket Man“!

Freitag, 3. Mai 2019 21:45 Uhr

Keinem Soundtrack wird in diesem Jahr wohl so entgegengefiebert: Am 24. Mai erscheint mit „Rocketman: Music From The Motion Picture“ der offizielle Soundtrack zu „Rocketman“, dem großen Kinospektakel über die Anfangsjahre von Pop-Ikone Elton John.

Wie im Film tritt auch auf dem Soundtrack nicht etwa Elton John ans Mikrofon, sondern Hauptdarsteller Taron Egerton – und die Performance des 29-jährigen „Kingsman“-Schauspielers stellt wirklich alles in den Schatten. Wie umwerfend das klingt, beweist Egerton schon in dieser Woche mit der Single-Auskopplung des Titelsongs „Rocket Man“.

Was für eine geile Nummer! Gänsehaut garantiert! Hier geht’s zum offiziellen Video!

„Es war mir absolut wichtig, dass die Musik, die ich geschrieben und aufgenommen hatte, jetzt von Taron eingesungen wird“, kommentiert Popmusiklegende Sir Elton John die Entstehung des Albums. „Ich wollte seine Interpretation hören, wie er mich sieht, indem er Bernies Texte und meine Melodien einsingt …“

Kinostart von „Rocketman“ ist am 30. Mai 2019.

Der Film bringt die bislang unerzählte, dafür aber umso inspirierendere Geschichte des jungen Elton auf die große Leinwand: Seine Verwandlung vom schüchternen Wunderkind zum Paradiesvogel und seinen Durchbruch in den wilden 70ern erzählt „Ropcketman“ als schillernde Rock-Fantasy, voll mit Elton Johns größten Hits. Der Maestro höchstpersönlich wählte Taron Egerton für die Hauptrolle aus, der ihn nicht nur in jungen Jahren spielt, sondern auch alle Songs im Film selbst singt!

Übrigens: Mit über 350 Millionen verkauften Tonträgern zählt Elton john zu den Interpreten mit den meisten verkauften Tonträgern weltweit.