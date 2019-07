Taylor Swift: 120 Seiten ihres Tagebuchs werden veröffentlicht

Donnerstag, 25. Juli 2019 07:18 Uhr

Taylor Swifts alte Tagebucheinträge werden auf ihrem neuen Album zu hören sein. Die 29-jährige Sängerin veröffentlicht ihre neue ‚Lover‘-Platte am 23. August und enthüllte, dass sie 120 Seiten ihrer persönlichen Tagebücher in vier Luxusausgaben des Albums auf den Markt bringt.

In einem Live-Video auf Instagram erzählte sie: „Das ist das 13. Jahr, in dem ich ein Album herausbringe, das ist meine Glückszahl. Deshalb dachte ich mir, dass wir etwas machen müssen. Seit ich 13 bin, habe ich in Tagebücher geschrieben… Als ich diese durchforschte, markierte ich Seiten, die für euch interessant sein könnten.“

Eine Tradition

Die Musikerin hatte ihren Fans erst kürzlich ihren neuen Song ‚The Archer‘ vorgestellt, der der persönlichste Track ihres nächsten Albums ist. Die Beauty erzählte, dass die Single der fünfte Song der Platte sein wird. Taylor Swift enthüllte:#

„[Auf diesem Album] bespreche ich einige emotionale Dinge und wollte euch den fünften Track vorstellen, bevor das Album veröffentlicht ist. Das fünfte Lied gehört zu einer Tradition, die mit euch anfing, weil ich nicht wusste, dass ich das tat, aber ich nahm Alben auf, ich brachte instinktiv sehr verletzliche, persönliche, ehrliche, emotionale Lieder heraus.“