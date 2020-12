11.12.2020 12:49 Uhr

Taylor Swift: Das ist das neue Video „Willow“

Taylor Swift brachte ein neues Musikvideo heraus, das zu ihrem neuen Album 'Evermore' gehört.

Die 30-jährige Sängerin gab am Donnerstag (10. Dezember) bekannt, dass die Schwester-LP zu ihrem letzten Album „Folklore“ erscheinen wird und veröffentlichte die neue Platte 16 Stunden später. Kurz nach der Veröffentlichung von „Evermore'“stellte die Künstlerin ihren Fans ein Video zu ihren neuen Track „Willow“ vor, der die Fortsetzung der Handlung des Clips zu ihrem Lied ‚Cardigan‘ ist.

Das zeigt „Willow“

In dem „Willow“-Video sitzt Taylor Swift an ihrem Klavier und bekommt durch das Instrument und einen leuchtenden Strahl Zugang in eine Phantasiewelt. Dabei befindet sich Swift zunächst unter einer Weide und folgt dann ihrer wahren Liebe, die von Taeok Lee gespielt wird, der einer ihrer Tänzer bei der ‚Red‘-Tournee, war. Dann bricht sie aus einem gläsernen Käfig aus und klettert am Ende des Musikvideos wieder aus ihrem Piano in die Realität hinein, wo sie von ihrem Liebsten begrüßt wird und beide ein Haus Hand in Hand gehend verlassen.

Vor der Veröffentlichung des Clips enthüllte Taylor via YouTube, welche Bedeutung sich hinter dem neuen Musikvideo versteckt. Sie verriet: „Meinen Co-Star aus dem Video habt ihr zuvor sicher schon einmal irgendwo gesehen. Eine der Szenen drückt aus, was ich von Ruhm halte.”

Der Clip hatte innerhalb von nur sechs Stunden fast 3 Millionen Views.

Neues Album im Lockdown entstanden

Mit ihrem Grammy-nominierten Album “folklore”, das während des Lockdowns entstanden ist, hat Taylor Swift Fans und Kritiker gleichermaßen begeistert und berührt. Jetzt gibt es das nächste unerwartete Highlight: Taylor Swift veröffentlichte am heute morgen neues Album “evermore”, das aus dem Wunsch entstanden ist, nach den Aufnahmen zu “folklore” einfach weiter zu komponieren und Musik zu machen, ganz egal wie kurz die Abstände zwischen den Veröffentlichungen liegt.

“Wir konnten einfach nicht aufhören, Songs zu schreiben”, erklärt Swift. “Wir standen am Rande des Folklore-Waldes und haben uns gefragt: Gehen wir nun zurück – oder reisen wir tiefer in den Wald dieser Musik?”, schreibt Swift in einem Posting auf Instagram. (Bang/KT)

„Evermore“ Trackliste

1. Willow

2. Champagne problems

3. Gold rush

4. ‘Tis the damn season

5. Tolerate it

6. No body, no crime (featuring Haim)

7. Happiness

8. Dorothea

9. Coney island (featuring The National)

10. Ivy

11. Cowboy like me

12. Long story short

13. Marjorie

14. Closure

15. Evermore (featuring Bon Iver)