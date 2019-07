Taylor Swift: Das ist ihr neuer Song „The Archer“

Mittwoch, 24. Juli 2019 21:54 Uhr

Gestern Abend veröffentlichte Taylor Swift nun ihren neuen Song „The Archer“ aus ihrem kommenden Album „Lover“. In ihrem Instagram Live-Video gibt Taylor aber an, dass „The Archer“ (Der Bogenschütze) keine offizielle Single ist, sondern ein Song, der einen weiteren Einblick in das neue Album gewähren soll.

Taylor singt darüber, dass sie in ihrem Liebesleben sowohl der Jäger als auch die Beute sei. Bereits in den früheren Musikvideos gab es versteckte Hinweise zu dem von Jack Antonoff produzierten Song „The Archer“: Amor spielt in der Band im Video zu „ME!“, im Video zu „You Need To Calm Down“ wimmelt es von Pfeilen, ihre Freundin Haley schießt einen Pfeil in eine Zielscheibe mit der Nummer 5. Es ist vermutlich ebenso wenig ein Zufall, dass Taylor Swift als Sternzeichen Schütze ist.

Eine alte Tradition

Mit dem Song „The Archer“ führt Taylor Swift eine informelle Tradition fort, wonach der fünfte Song auf ihrem Album den emotionalen und persönlichen Mittelpunkt bildet (wie beispielsweise „White Horse“, „Dear John“, „All Too Well“, „Stay“ oder „Delicate“ in den Alben zuvor).

Zusammen mit dem Song kündigt Swift den Inhalt ihres Deluxe Albums „Lover“ an, das am 23.08. erscheint und u.a. 120 Seiten aus ihren alten Tagebüchern, alte Fotos, Original Lyrics von „All Too Well“ beinhaltet.