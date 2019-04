Taylor Swift eröffnet mit neuer Single die Billboard Music Awards

Samstag, 27. April 2019 09:57 Uhr

Taylor Swift und Brandon Urie singen gemeinsam bei den Billboard Music Awards. Die 29-jährige Sängerin wird zusammen mit dem Panic! at the Disco-Frontmann ihren neuen Song ‚ME!‘ Zum Besten geben. Die Preisverleihung findet am 1. Mai im MGM Grand in Las Vegas statt.

Taylor Swift veröffentlichte ihren Song am Freitag (26. April), nachdem sie ihren Fans vor Wochen mitgeteilt hatte, dass bald wieder neue Musik von ihr zu hören sein wird. Bei den Billboard Music Awards ist die ‚Red‘-Interpretin als beste weibliche Künstlerin und beste Touring-Künstlerin nominiert, während ihr Duett-Partner mit seiner Band die Preise für die beste Band und für den besten Rocksong sowie das beste Rockalbum abräumen könnte.

Die eigene Individualität umarmen

Über ihren neuen Song sagte Taylor im Interview mit dem amerikanischen Sender ABC: „ME!‘ handelt davon, die eigene Individualität zu umarmen und wirklich zu feiern und zu rocken. Weißt du, ich glaube, dass wir mit einem Popsong die Möglichkeit haben, eine Melodie in einem Kopf zu verankern. Ich wollte nur, dass es ein Song ist, der einen sich besser fühlen lässt.“ Über die Einzelheiten der Performance haben Taylor und Brendon noch nichts verraten.