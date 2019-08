Taylor Swift hat neuen Song selbst geschrieben

Taylor Swift „schrieb jedes Detail“ von ‚Lover‘ selbst. Die 29-jährige Sängerin soll den neuen Song nach Informationen ihres Kollaborators Jack Antonoff komplett alleine geschrieben haben.

Auf Twitter erzählte er: „Den Track nahmen wir in den Electric Lady Studios in NYC auf. Nur Laura Sisk und Taylor waren im Raum. Taylor schrieb jedes Detail des Songs und kam herein und spielte ihn mir vor – ein perfekter Moment, um zu hören, was sie in der Nacht zuvor alleine geschrieben hatte… wenn jemand einen Song vorspielt, der nur in Begleitung eines Pianos so viel ausdrückt, ist es schwer, sich vorzustellen, wie man ihn produzieren könnte. […] Aber der Teil, auf den ich besonders stolz bin, ist ihre Stimme, die im Hall eingetaucht ist.“

Video kommt am Donnerstag

Taylor Swift wird das Musikvideo zu ‚Lover‘ am nächsten Donnerstag (22. August) veröffentlichen. In einem Video, das die Musikerin auf einem ihrer Social Media-Plattformen teilte, verriet sie: „Hey Leute, ich werde am 22. August um 17 Uhr EST live auf YouTube zu sehen sein. Es wird viel Spaß machen, wir werden über ‚Lover‘ reden, die Stella McCartney-Kollaboration besprechen, ich werde einen Song singen, den ihr noch nicht kennt und dann wird es die Premiere des brandneuen Musikvideos für ‚Lover‘ geben. Schaltet also bitte ein.“