10.12.2020 16:40 Uhr

Taylor Swift: Ihr neues Album „Evermore“ ist da!

Die Fans sind aufgeregt: Taylor Swift veröffentlicht heute überraschenderweise (10. Dezember) ein neues Album.

Die 30-jährige Sängerin wird nur vier Monate nach der Herausgabe ihrer Überraschungsplatte ‚Folklore‘ ihr neuntes Studioalbum mit dem Titel „Evermore“ auf den Markt bringen.

Ankündigung via Twitter

Über ihren Account auf Twitter kündigte die Künstlerin an: „Ich freue mich darüber, euch mitteilen zu dürfen, dass mein neuntes Studioalbum und folklores Schwesteralbum heute abend um Mitternacht erscheinen wird. Es heißt evermore.“

‚Evermore‘ ist wie ein Geschwisterteil für ihr aktuelles Album, weil Swift für ‚Folklore‘ mehr Songs als erwartet geschrieben hat und dadurch eine weitere neue LP aufnehmen konnte.

Fortsetzung des Albums „Folklore“

Taylor Swift schrieb auf ihrer Social Media-Plattform: „Um es einfach auszudrücken, konnten wir einfach nicht damit aufhören, Songs zu schreiben. Um es poetischer zu sagen, fühlt es sich so an, als ob wir am Rande der folkloristischen Wälder standen und die Wahl hatten: umzukehren und wieder zurückzugehen oder tiefer in den Wald dieser Musik zu reisen. Wir entschieden uns dazu, tiefer hinein zu wandern. Das habe ich zuvor noch nie gemacht. In der Vergangenheit behandelte ich Alben einzeln und plante das nächste Album, nachdem eines veröffentlicht wurde. Mit folklore war das anders. Bei den Aufnahmen fühlte es sich nicht so an, als ob ich mich auf den Weg machte, sondern ich kam wieder Zuhause an.“ (Bang)