Taylor Swift kommt 2020 nach Berlin

Taylor Swift kommt 2020 mit ihrer Tour nach Deutschland. Erst im August hatte die Sängerin in einem Interview erklärt, sich noch keine Gedanken über eine mögliche Tour gemacht zu haben. Doch nur wenige Wochen später steht jetzt fest: Ihre Tour ist fest geplant und sie kommt sogar nach Deutschland!

So wird auf die Platte ‘Lover’, die Ende August erschienen ist, nun auch ihre Tour folgen. In Deutschland wird Taylor Swift aller Voraussicht nach allerdings erstmal nur einmal Halt machen. Und das am 24. Juni 2020 in Berlin.

Sie tourt durch Europa

Weitere Konzerte spiele die 29-Jährige laut Instagram in Dänemark, Belgien, Frankreich und Portugal. Erst vor kurzem hatte sie in der Radioshow ‚On Air with Ryan Seacrest‘ gesagt:

„Ich bin nicht sicher, was wir mit dem Touren machen, weil ich bei dieser Albumveröffentlichung so mit der Planung und dem Inszenieren der Videos und dem Einfügen all dieser Hinweise in die Videos und dem Versuch beschäftigt war, diese Albumveröffentlichungserfahrung zur spaßigsten für meine Fans zu machen. Sodass ich nicht planen wollte, was wir bezüglich Live-Auftritten machen. Ich will nicht jedes Mal dasselbe machen, weil ich nicht will, dass sich mein Leben so anfühlt, als wäre ich auf dem Laufband.“