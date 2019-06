Taylor Swift: So half sie Alessia Cara

Sonntag, 2. Juni 2019 12:08 Uhr

Alessia Caras Duett mit Taylor Swift sorgte dafür, dass sie daran glaubte, fürs Auftreten geboren zu sein. Die 22-jährige Sängerin wurde von der 29-jährigen Taylor dazu eingeladen, während der ‚1989 World Tour‘ 2015 mit ihr den Song ‚Here‘ zu performen.

Nun erzählte Alessia Cara dem Magazin ‚HotPress‘, dass sie sich unglaublich freute, vor 55.000 Fans auftreten zu dürfen und sagte: „Es war das erste Mal, dass ich so vielen Menschen an einem Ort vorgestellt wurde. Wenn sonst nichts, dann bestärkte es meinen Glauben daran, dass es das ist, was ich mit meinem Leben anfangen will.“ Alessia verriet auch, dass es für sie „verrückt“ war, den Grammy als beste neue Künstlerin im Jahr 2018 entgegen nehmen zu dürfen.

Sehr persönliche Musik

„Es ist wirklich verrückt, für etwas zu arbeiten und es dann sehr schnell passieren zu sehen und verwirrt darüber zu sein, wo man ist. Mir wurde definitiv der Kopf festgeschraubt, wofür ich dankbar bin“, so die Nachwuchs-Sängerin. Der Star veröffentlichte sein Album ‚The Pains Of Growing‘ 2018 und obwohl die Platte sehr persönlich ist, versucht er, sein Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Alessia Cara weiter: „Ich werde in meinen Songs sehr persönlich. Ich vergesse fast, dass Menschen sie hören werden. Dann, ein paar Tage bevor das Album raus kommt, bin ich so… ‚Warte mal!‘. Da das gesagt ist, ich behalte einen Teil von mir für mich.“ Die brünette Musikerin befindet sich gerade auf Tour mit Shawn Mendes und vergleicht das Erlebnis gerne mal mit der High School, wie sie weiter berichtete: „Mein bester Freund reist mit mir. Shawn ist in meinem Alter und sein bester Freund ebenso. Auf eine Art und Weise ist es wie eine große Klassenfahrt.“ Dann aber eine Klassenfahrt der Superlative!