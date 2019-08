Taylor Swift veröffentlicht am Freitag neuen Song

Montag, 12. August 2019 16:51 Uhr

Taylor Swift veröffentlicht am Freitag (16. August) eine neue Single. Nur noch knapp eineinhalb Wochen, dann erscheint mit ‚Lover‘ das siebte Studioalbum der Popsängerin. Allen Fans versüßt sie das Warten mit einem neuen Song, der noch diese Woche auf den Markt kommt.

Dies verkündete Taylor Swift am Sonntag (11. August) bei den Teen Choice Awards, wo sie mit dem Icon Award ausgezeichnet wurde. „Ich wollte euch einfach sagen, dass es so viel gibt, auf das ich mich in den nächsten zwölf Tagen freue, bis mein Album ‚Lover‘ herauskommt“, erklärte sie.

Song heißt „Lover“

„Das Album erscheint am 23. August, aber ich wollte euch heute Abend sagen, dass am 16., am Freitag, ein neuer Song namens ‚Lover‘ erscheint und ich bin so aufgeregt.“ ‚Lover‘ wird die vierte Single-Auskopplung ihrer Platte darstellen. So bekamen die Fans mit ‚Me!‘, ‚You Need To Calm Down‘ und ‚The Archer‘ bereits einen Vorgeschmack auf ihre LP.

In ihrer Dankesrede fügte Taylor eine emotionale Liebeserklärung an ihre Fans hinzu. „Ihr macht mich so glücklich. Ihr bringt mich jeden Tag online zum Lachen. Ich liebe es, euch zu treffen. Ich liebe es, euch zu lieben. Ihr seid einfach die großzügigsten, wundervollsten Menschen. Danke, dass ihr mir das Leben gegeben habt, das ich habe. Jede einzelne Minute jedes einzelnen Tages weiß ich, dass ihr der Grund seid, wieso ich das Leben habe, das ich habe und tun kann, was ich liebe“, zeigte sich die Musikerin von ihren Gefühlen überwältigt.