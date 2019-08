Taylor Swift veröffentlicht ihren neuen Song „Lover“

Taylor Swift wird das ‚Lover‘-Musikvideo am nächsten Donnerstag (22. August) veröffentlichen. Die 29-jährige Sängerin brachte den romantischen Song heraus, der von ihrem Liebsten Joe Alwyn inspiriert wurde, mit dem sie seit bereits drei Jahren glücklich zusammen ist.

Die blonde Schönheit enthüllte, dass das neue Musikvideo in der nächsten Woche nach ihrem Live-Event auf YouTube zu sehen sein wird. In einem Video auf einer ihrer Social Media-Plattformen erklärte sie ihren Fans: „Hey Leute, am 22. August um 5 Uhr EST werde ich ein Live-Streaming machen. Es wird Spaß machen, wir werden über ‚Lover‘ reden, die Stella McCartney-Kollaboration besprechen, ich werde einen Song spielen, den ich noch nie zum Besten gegeben habe und dann gibt es die Premiere des brandneuen Musikvideos zu ‚Lover‘. Bitte vergesst nicht, einzuschalten.“

‚Lover‘ wurde vom Musikproduzenten Jack Antonoff co-produziert. Die Musikerin brachte bereits drei Tracks des neuen Albums heraus, darunter befinden sich die Singles ‚Me!‘, ‚You Need To Calm Down‘ und ‚The Archer‘. Das Album ‚Lover‘ wird insgesamt 18 Songs beinhalten und der amerikanischen ‚Vogue‘ erklärte Taylor Swift vor kurzem, dass ihre neue Platte „eine Liebeserklärung an die Liebe ist“.