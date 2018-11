Taylor Swift wechselt das Plattenlabel

Mittwoch, 21. November 2018 10:08 Uhr

Taylor Swift hat nach 13 Jahren erstmals ihr Plattenlabel gewechselt. Seit 2005 war der US-Star bei demselben Plattenlabel unter Vertrag. Doch nach 13 Jahren lief ihr Vertrag bei ‘Big Machine Label Group’ nun aus. Wird sie nun an alte Mega-Erfolge anknüpfen können?

Zukünftig wird Swift bei ‘Universal Music Group’ unter Vertrag stehen. Auf Instagram kündigte die Musikerin an: „Ich bin verzückt anzukündigen, dass mein musikalisches Zuhause bei ‚Republic Records‘ und ‚Universal Music Group‘ sein wird. Im Laufe der Jahre waren Sir Lucian Grainge und Monte Lipman solch großartige Partner. Es ist so aufregend für mich, dass sie und das ‚UMG‘-Team meine Label-Familie voran bewegen werden. Zudem ist es auch sehr aufregend zu wissen, dass ich all meine Master-Aufnahmen besitzen werde, die ich von jetzt an machen werde. Mir ist es sehr wichtig, mit einem Label auf Augenhöhe zu sein, was die Zukunft unserer Industrie angeht.“

Quelle: instagram.com

Motiviert von den neuen Möglichkeiten

Zudem blicke sie laut ‘Mix1’ euphorisch in die Zukunft: „Ich fühle mich so motiviert von den neuen Möglichkeiten, die durch die Streaming-Welt und die sich immer verändernde Landschaft unserer Industrie kreiert wurde.“

In Deutschland ist Taylor Swift schon seit Jahren bei Universal unter Vertrag.