Team 5ünf: Neue Band mit neuer Single "Brich mir mein Herz nicht noch mehr"

29.04.2021 23:00 Uhr

Die Hits großer Boybands auf Deutsch - das ist das Konzept der neuen Gruppe Team 5ünf. Es könnte erfolgreich werden.

„Quit Playin Games (With My Heart)“ – mit diesem Appell an die große Liebe sangen sich die Backstreet Boys vor sage und schreibe 25 Jahren nicht nur in die Herzen ihrer Fans auf der ganzen Welt, sondern ebenso auf Platz 1 der deutschen Charts.

Ein Welthit von 1997 in neuem Gewand

Es ist ein Song, der eine zerbrochene Liebe beschreibt, das Flehen eines Menschen, der an glücklichen Momenten der Zweisamkeit festhält und sich wünscht, die Uhr zurückdrehen zu können, um alte Gefühle wieder zum Leben zu erwecken. Ein Song, dessen Message zeitlos ist und heute wie damals unendlich vielen Liebenden aus der Seele spricht. Der wie kaum ein anderer für emotionale Boyband-Hymnen steht, die mit packenden Lyrics und mitreißenden Melodien ein ganz besonderes Lebensgefühl transportiert.

Ein Song, der mehr als zwei Jahrzehnte später von Team 5ünf in ein neues Gewand gehüllt wurde und die gefühlvolle Botschaft von einst ins Hier und Jetzt bringt: „Brich mir mein Herz nicht noch mehr“ (Veröffentlichung am 30. April).

Team 5ünf mit Debütalbum

„Einmal Boyband und zurück“ (kommt am 3. September raus) nennt sich das Debütalbum von Team 5ünf – ein Titel, der passender nicht sein könnte und jene leidenschaftliche Mission beschreibt, auf der sich Jay Khan, Marc Terenzi, David Lei Brandt, Joel de Tombe und Sven Light (was für schillernde Namen!) befinden: den Zauber rund um die größten Boybands wie Take That, die Backstreet Boys oder *NSync in die Gegenwart zu bringen.

Mit ihrer zweiten Single „Brich mir mein Herz nicht noch mehr“ gelingt es den fünf Musikern nicht nur, den emotionalen Aufruf des Originals mit deutschen Lyrics neu in Szene zu setzen, sondern dieses ganz besondere Lebensgefühl, das Boybands schon damals in den Menschen ausgelöst haben, in die Herzen der Fans und die Charts einziehen zu lassen – und zwar im Jetzt.

Jay Khan über das „Phänomen Boyband“

Angeführt wird Team 5ünf mit Jay Khan und Marc Terenzi von den beiden wohl berühmtesten deutschsprachigen Ex-Boyband-Mitgliedern, die das Boygroup-Gen tief in sich tragen und wieder aufleben lassen wollen. „Es geht darum, das Phänomen Boyband und das Lebensgefühl, das sie vermitteln, zu zelebrieren“, beschreibt Songwriter Jay Khan den Weg von Team5fünf, mit dem die Band die größten Hits von damals zurück in das Leben der Fans holt.

Dabei sind es die intensiven Lyrics in deutscher Sprache aus der Feder Jay Khans, die bei „Brich mir mein Herz nicht noch mehr“ auf starke Leadstimmen, tanzbare Sounds und dieses ganz besondere Boyband-Feeling treffen, das sich breit macht, wenn die Ausnahmesänger ihre Parts performen.

Team 5ünf lassen Erinnerungen hochleben

Und so setzen Team 5ünf mit „Brich mir mein Herz nicht noch mehr“ eine Hommage an jene Zeiten, die für ein einzigartiges musikalisches Phänomen sorgten. „Es ist schön, sich an diese Momente zu erinnern, in denen uns Songs der Backstreet Boys oder Take That begleitet haben“, erklärt Jay Khan die einzigartige Inspiration, der Team 5ünf folgt.

Doch bei diesen bloßen Erinnerungen soll es nicht bleiben. Denn Jay, Marc, David, Joel und Sven folgen einem klaren Ziel: „Einmal Boyband und zurück“ – eine Mission, die sie mit ihrem aktuellen Track emotional, packend und dem ganz besonderen Boyband-Zauber ausleben: „Brich mir mein Herz nicht noch mehr“.