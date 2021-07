Teeniestar The Kid Laroi holt sich nach Miley Cyrus Justin Bieber!

09.07.2021 09:54 Uhr

Nach seiner jüngsten Kollaboration mit Miley Cyrus für „Without You“, holt sich The KidLaroi nun keinen geringeren Gast auf seine neue Single „Stay“ – den US-Superstar Justin Bieber!

Aufgewachsen im Outback, durch seine Mutter an Rap & R’n’B herangeführt, veröffentlichte The Kid Laroi veröffentlichte mit 14 Jahren bereits seine erste EP und nahm an dem renomierten Talentwettbewerb teil, in dem er die Finalrunde erreichte.

Mit 14 brachte The Kid Laroi erste EP raus

Der immer noch erst 17-Jährige Australier wurde bereits vor einigen Jahren als Protegé von dem verstorbenen Juice WRLD bekannt, den er bereits auf einer Australien-Tournée als Voract begleitete, nachdem er bereits mit 14 seine erste EP veröffentlichte.

Mit seinem Debüt Mixtape „F*ck Love“ schaffte er es auf Anhieb eine Top-10 Platzierung in den USA, Platz 3 in seiner Heimat und weitere Internationale Platzierungen.

The Kid Laroi ist 2021 ein Künstler an dem offenbar weder Superstar noch Musikfans vorbeikommen.