The Chainsmokers: Das ist ihre neue Single

Samstag, 9. Februar 2019 15:53 Uhr

The Chainsmokers haben eine neue Single veröffentlicht. Das EDM-Duo, das zuvor bereits mit Künstlern wie Chris Martin von Coldplay, Halsey und Daya zusammengearbeitet hat, sorgt für seine nächste große Kollaboration.

Nachdem die beiden Ende letzten Jahres bereits den Track ‚This Feeling‘ mit dem Country-Popstar Kelsea Ballerini veröffentlicht hatten, ist am Donnerstag (7. Februar) ihr nächster erfolgsverdächtiger Hit erschienen. Gemeinsam mit der Band 5 Seconds of Summer haben sie nun die Single ‚Who Do You Love‘ veröffentlicht.

Musik ist Reflexion

Der ‚Rolling Stone‘ hatte die australische Band als „größten neuen Rock-Interpreten der Welt“ bezeichnet, nachdem die Rocker mit ihren ersten drei Alben sofort den ersten Platz der US-Charts belegt hatten. Die Chainsmokers hatten bereits einmal erklärt, ihre Musik sei normalerweise eine „Reflexion“ ihrer Leben zu diesem bestimmten Zeitpunkt. Außerdem gaben die ‚Something Just Like This‘-Hitmacher zu, ihre Las Vegas-Dauershow mache sie zu „Alkoholikern“.

Die engen Freunde, die sich über ein dreijähriges Engagement in der Spielerstadt freuen können, haben bisher jede Nacht getrunken, da sie einer Party nach der Show nicht widerstehen können, obwohl sie einen strengen Terminplan verfolgen und gefühlt jede Woche zwischen Europa und den USA pendeln.