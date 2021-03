„The Happy Disharmonists“: Endlich ist der Riesenhit zur Pandemie da!

"The Happy Disharmonists": Endlich ist der Riesenhit zur Pandemie da!

20.03.2021 20:00 Uhr

"The Happy Disharmonists" aus Berlin sind ein A-Cappella-Chor, der mit seinem neuen Video "Ich wollt', ich wär immun!" bei YouTube durch die Decke geht.

In der kleinen, exotischen Nische „Pop-Chor“, die die Disharmonists vor 30 Jahren für sich entdeckten (laut einer Studienarbeit ist der Chor angeblich der „älteste A-Capella-Popchor Deutschlands!“), ist es mittlerweile eng geworden.

Die Idee, im Chorgesang nicht immer nur weite Täler, Höhen, grünen Wald sowie Frioede, Freude, Eierkuchen zu besingen, hatten mittlerweile viele Sangesgruppen. Gerne nehmen die Disharmonists zur Kenntnis, dass einige ihrer „Hits“ inzwischen zum Repertoire vieler anderer Ensembles gehören: So fand z.B. das Chorheft „Wer hat an der Uhr gedreht?“ samt enthaltener Disharmonists-Noten und -CD viele Freunde und Nachahmer.

„Ich wollt‘ ich wär immun!“

Nun haben sich die Herrschaften (an dieses Wort müssen wir auch noch mal gendergerecht ran) einem Evergreen gewidmet. „Ich wollt‘ ich wär‘ ein Huhn“ stammt von international bekannten Berliner Vokalensemble „Comedian Harmonists“. Der Song wurde Ende August 1936 aufgenommen und ab September 1936 ordentlich vermarktet. Es handelte sich hierbei um eine Coverversion des UFA-Filmschlagers aus dem Film „Glückskinder“ (1936).

Die „Happy Disharmonists“ haben den ursprünglichen Text zeitgemäß umgetextet: „Ich wollt ich wäre immun, ich könnte alles tun. All das, was gar verboten war, wegen Coro-o-na!“

Die Happy Disharmonists haben die Chorszene aufgemischt

Die Chorszene hat in den letzten Jahren eine fulminante Entwicklung durchlaufen, sie ist quasi explodiert: unzählige neue Popchöre und Ensemble entstanden. Der anfängliche, „warnende“ Hinweis der Disharmonists „Chor – einmal anders!“ passt schon lang nicht mehr. Es müsste jetzt heißen: Chor – wie überall! Die sehr eigene Note, etwas Einzigartiges haben sich die Disharmonists jedoch dennoch bewahrt: den schrägen Humor!

Welcher Popchor singt schon Monty Pythons Mäuseorgel und den Lumberjack-Song oder führt Nina Hagens „Fisch im Wasser“ samt dem (im Original rückwärts abgespielten) Gagapart auf? Die Berliner Disharmonists singen und tanzen Rocky Horrors Timewarp, stilecht kostümiert, oder lassen fast vergessene Perlen von Insterburg & Co. und Ulrich Roski aufleben (Die Kaulquappe, Ach Alfred lass ihn doch!).

Songs mit jeder Menge Humor

Sie vergingen sich mit zeitkritischen Neutextungen am deutschen Schlager („Eine neue Niere ist wie ein neues Leben!“) ebenso wie mit eingedeutschten Versionen internationaler Hits („Mandy… schokobraune Granate aus Sachsen, bitte red einfach weiter!“). Peter Maffays Jugendsünde „Es war Sommer“ bekam eine neue genau berechnete Wahrheit (Als ich fünf war, war sie 28, bin ich 60, wird sie 110!) und zu Super Trouper gab es die tragische Geschichte vom ersten kleinen Haustier im Kinderleben: dem Superhamster!

Auf das Pisa-Debakel reagierten sie mit dem Programm „Was Sie schon immer über Songs wissen wollten“ und ein Jahr später sangen sie im Smoking und Abendkleid mit der Lizenz zum Singen ein 007-James-Bond-Programm.

Großartige Songs – unartig präsentiert

Auch nach 30 Jahren freut sich „The World Greatest Harmony Choir“ (so die freundliche Plakatankündigung in Namibia…) immer noch auf den Konzertbeginn. 22 kleine und größere Rampensäue… Den Spaß am Singen merkt man dem Chor nach wie vor an. Es gibt in Sachen Bühnenenergie keine Alterserscheinungen: großartige Songs – unartig vorgetragen!

Und so lange das Publikum so gerne und zahlreich dem „schrägen“ Gesang lauscht, ist kein Ende in Sicht… 30 Jahre und kein bisschen leise!