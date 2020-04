The Killers kündigen Live-Konzert an

The Killers geben ihren Fans ein Online-Konzert und beantworten Fragen. Da aufgrund der Corona-Krise bis auf Weiteres sämtlich Konzerte und Veranstaltungen von Musikern und Bands abgesagt sind, beliefern die Rocker ihre Fans nun über das Internet mit ihrer Musik.

Für das nächste Wochenende kündigte die Band ein Instagram-Konzert an und möchte dabei auch die Fragen der Follower beantworten. Das Ganze soll hierzulande am 19. April stattfinden.

Quelle: instagram.com

Abwechslung in der Quarantäne

Auf dem offiziellen Twitter-Account schrieb die Gruppe, die aus Brandon Flowers, Dave Brent Keuning, Ronnie Vannucci Jr. und Mark Stoermer besteht: „Aufgepasst, ihr selbst-eingekerkerten Menschen dieser Erde. Zeit, wild zu werden. Nächsten Samstag, 12 Uhr abends (Ortszeit), schaut und hört auf eurem mobilen Lieblingsgerät zu, während wir eure Fragen beantworten und ein paar unserer Songs für euch spielen, live auf Instagram. Antwortet auf diesen Tweet mit euren Fragen.“

In Deutschland wird das kleine Konzert wegen der Zeitverschiebung also am 19. April um 9 Uhr morgens auf Instagram zu sehen sein.