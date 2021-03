„The Masked Singer“: Ross Antony ist der Flamingo

"The Masked Singer": Ross Antony ist der Flamingo

23.03.2021 20:00 Uhr

Im großen Finale von "The Masked Singer" am Dienstag, 23. März 2021, werden die letzten vier Masken enthüllt. Dann geht's um die Frage: Wer ist der Dinosaurier? Wer macht die große Show im Flamingo? Wer ist der Leopard und welcher Promi steckt im Schildkröten-Panzer?

Wer singt da jetzt im schillernden Federkleid? Eine Frau oder ein Mann? Zumindest diese Frage scheint nach dem Halbfinale geklärt zu sein. Jedenfalls ist sich das Rateteam einig, zuletzt eine Männerstimme gehört zu haben. Oder vielleicht doch nicht? Der Flamingo ist und bleibt ein Rätsel … Aktuelle Tipps von Community und dem Rateteam von „The Masked Singer„: Bill Kaulitz, Conchita Wurst, Thomas Herrmanns, Ross Antony, Giovanni Zarrella.

Wir legen uns fest: Ross Anthony! Der Flamingo sing astreines Englisch und der Fummel passt zu dem sympathischen Briten.

Besondere Merkmale des Flamingos

Gewicht: 6 Kilo

Zeitaufwand: 600 Stunden

„Der Flamingo ist meine absolute Lieblingsmaske. Auf dem ganzen Kostüm glänzen über 20.000 Strasssteine in allen Farben.“ (Gewandmeisterin Alexandra Brandner)

„Der Flamingo ist eine richtige Glamour-Maske. Er ist superleicht und schön geworden. Am Hals trägt er extra eine Federboa, um einen schönen Übergang zwischen Kostüm und Maske hinzubekommen.“ (Maskenbauerin Marianne Meinl)

Das ist Ross Antony

Ross Anthony Catterall wurde 1974 im britischen Brignorth geboren. Bereits im zarten Alter von drei Jahren stand er das erste Mal auf der Bühne. Nach seiner Schulzeit war er zunächst in Musicals in England zu sehen. 1997 gab er bei der Welturaufführung des Musicals „Catharine“ in Aachen sein Debüt auf einer deutschen Bühne.

Der große Durchbruch gelang ihm 2001, als er neben Giovanni Zarrella Teil der Popstars-Band Bro’Sis wurde. 2008 ging der Musiker als Gewinner der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ hervor. Seit 2013 ist Ross Anthony als Schlagersänger unterwegs.

Mit dem Opernsänger Paul Reeves ist der Künstler bereits seit 2006 liiert. Das Paar lebt in Siegburg bei Köln und hat 2014 einen Sohn adoptiert. 2017 folgte ein weiterer adoptierter Junge.