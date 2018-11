The Voice: Diese Stimmwunder sind heute dabei

Sonntag, 4. November 2018 18:53 Uhr

Heute gibt es doe sechste Blimnd Audition von ‚The Voice of Germany‚ und zum ersten Mal fließen auch bei Michi Beck die Tränen! Welcher Auftritt in der sechsten Blind Audition hat den Coach so berührt? Wir stellen zwei Highlights der Show auf SAT.1 vor.

Jessica Schaffler (17) aus Weiz präseniert „Ordinary World“ von Duran Duran. Jessica ist schon lange in verschiedenen Jugend- und Kirchenchören aktiv. Auch Klavier spielen lernte sie mehrere Jahre lang, konzentriert sich inzwischen aber verstärkt auf ihre Stimme. Aktuell macht Jessica eine Ausbildung zur Kosmetikerin und ist Mitglied der Schulband „SuperSonic“ ihrer Berufsschule. Am liebsten singt sie Balladen und Musicalsongs.

Doch nicht nur mit ihrer Stimme zieht Jessica die Aufmerksamkeit ihres Publikums auf sich: Ihren speziellen Style bezeichnet die 17-Jährige als „Sweet Lolita Look“ – ein aus Japan stammender Modestil, zu dem vor allem bauschige Röcke und Kleider mit Rüschen gehören. So ähnlich hatten wir das ja schon 2015 bei Jamie-Lee Kriewitz gesehen…

Pianoman aus Bern

Flavio Baltermia (42) aus Bern performt „Breakfast in America“ von Supertramp! Flavio ist freiberuflicher Musiker und Gestalter. Er komponiert Stücke für Bands und arbeitet gemeinsam mit unterschiedlichen Künstlern an eigenen Musikprojekten. Daneben betreut er Kinder in einer Tagesstätte. Für seine Schützlinge schreibt er an einem Musical zum Buch „Die Kinderbrücke“, das er mit ihnen inszenieren möchte. Privat hört Flavio gerne Klassik: „Aktuelle Musik ist auch toll, aber klassische Musik bricht alles auf. Ich habe das Gefühl, das repariert mich. Klassik ist meine ganz ganz große Liebe.“