„The Voice“-Gewinnerin Claudia Emmanuela Santoso meldet sich mit Udo Lindenberg zurück

Was macht eigentlich die amtierende „The Voice of Germany„-Siegerin Claudia Emmanuela Santoso? Im Dezember 2019 legte die Indonesierin mit dem Gewinn der Casting-Show immerhin den Grundstein für eine vielversprechende Karriere. Viel gehört hat man von der Studentin seitdem allerdings nicht.

Das mag zum einen daran liegen, dass die 19-Jährige Anfang des Jahres wieder zurück in ihre Heimat gekehrt ist. Zum anderen befindet sich derzeit auch Claudia aufgrund des Coronavirus zuhause, in der Quarantäne.

Aus der hat sich die sympathische Sängerin aber kürzlich mit zwei rührenden Videos gemeldet, die sie bei Instagram gepostet hat. Während sie auf dem einen den Klassiker „You Raise Me Up“ zum besten gibt, singt sie auf dem anderen Clip Udo Lindenbergs Hit „Durch die schweren Zeiten“. In Anbetracht der Ausnahmesituation ein durchaus passender Titel.

Doch Claudia war dabei nicht alleine, denn wie auf den Beiträgen zu sehen ist, hat sie sich noch mit weiteren Kandidaten aus der vergangenen Staffel zusammen getan. Neben der Gewinnerin war so zum Beispiel auch Finalistin Fidi Steinbeck mit dabei.