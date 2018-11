„The Voice Kids“-Gewinner Danyiom meldet sich mit neuem Track

Samstag, 10. November 2018 11:53 Uhr

Vor vier Jahren ging Danyiom Mesmer (19) als strahlender Sieger des berühmten TV-Formates „The Voice Kids“ von der Bühne. Jetzt meldet sich der Jaden-Smith-Lookalike mit seiner neuen Single „Thirsty“ zurück.

Im Track zu „Thirsty“ beschreibt Danyiom die Energie eines Mädchens beim Flirten. Die Idee zum Song entstammt einem Club-Erlebnis, als Danyiom dort ein Mädchen sah, das relativ offensichtlich um seine Aufmerksamkeit buhlte. „Sie wirkte auf mich ‚Thirsty‘, aber nicht im schlechten Sinne. Mir hat ihre Offenheit sehr gut gefallen und wir hatten daraufhin einen tollen Abend zusammen“, erklärt der Musiker.

Das Video drehte er in seiner Heimat Äthiopien

Für den Videodreh reiste Danyiom mit dem Filmteam in seine Heimat nach Äthiopien. In der Hauptstadt Addis Abeba bewies Danyiom nicht nur sein schauspielerisches, sondern auch sein tänzerisches Talent. Er selbst nennt den Tanz auf seinen Social Media Kanälen die #thirstyChallenge. Hierzu gibt es am 12. November auch eine Überraschung. Stay tuned!

Mit seinen heute 19 Jahren hat der Sänger und Songschreiber schon einiges erlebt, wovon andere nur träumen dürfen: Major-Deal, Titeltrack zum Kinofilm , TV-Auftritte und große Interviews. Doch dann 2015 zog er die Reißleine: erst die Schule, dann Musik. Für Danyiom kein Schritt zurück, sondern nach vorn.

Nachdem er die Realschule abgeschlossen hatte, nebenbei Gesang und Gitarre übte, unterschrieb das Talent einen Plattendeal. Dann veröffentlichte Danyiom im Sommer 2017 seine Debütsingle „Echo“ und erreichte aus dem Stand fast 1 Mio. Streams bei Spotify. Es folgte Anfang 2018 die Tropical-Beat-Nummer „Cravin“ in Zusammenarbeit mit dem Luxemburger Muntu. Nun steht Danyiom mit seiner dritten Single „Thirsty“ in den Startlöchern.